Időtálló időmérők

Karórát viselni nem csak praktikus, de mindig is státuszjelző szimbólummal bírt. Egy ilyen ékszer minőségű tárgy amellett, hogy hasznos funkcióval rendelkezik, általában valamilyen nemes anyagból készül, hogy állja a mindennapok kihívásait. Felülete és belső szerkezete is helyet ad a mestermunkáknak: apró alkatrészek tűpontos kombinációja garantálja a működést, a tok, az óralap és a szíj minősége pedig az időtálló designt biztosítja. Nézzünk meg néhány klasszikus óraremeket, melyek a múló idő mellett különleges szépségjegyeket is mutatnak.