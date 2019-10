Kiderült: a pénz boldogít, két évszázad történelme a bizonyíték erre

Boldogabbak lesznek-e egy ország lakói, ha gazdagabbak? – tette fel a kérdést egy kutatópáros, és 100 éves könyvekben, újságokban találták meg a választ.

A kormányzatok működésének egyik alapvető feltevése, hogy ha az országban az állampolgárok gazdagabbak, akkor az életük is jobb lesz, boldogabbak lesznek. Ezért a kormányzatok a megtermelt javak újraelosztásán, és a gazdaságok pörgetésén dolgoznak, de vajon tényleg boldogabbak a gazdag társadalmak? – tette fel a kérdést két brit kutató, Daneil Sgroi (University of Warwic), és Eugenio Proto (University of Glasgow).

A boldogság vizsgálata sokféle módszertani kérdést is felvet, legtöbbször úgy mérik, hogy a megkérdezettől egyszerűen megkérdezik, hogy érzi magát. Ezzel az a gond, hogy a már nem élő embereket nem lehet így megkérdezni, így a múlt nem kutatható ezzel a módszerrel, ezért a kutatók új módszert kerestek, és találtak.

Két évszázadra visszamenőleg több millió könyv és folyóirat, újság szövegét elemezték, ez alapján állítottak fel egy olyan indexet, mellyel a társadalom historikus boldogságát tették mérhetővé. A korábban feltett kérdésre a válasz, hogy igen, a gazdag nemzetek boldogabbak is voltak, íme az érdekes ábra, amit az Economist készített a kutatók anyagából: