Alig rezdültek a végére a Wall Street indexei

A pénteki kereskedés félidejénél a Dow Jones index 170 pontos, 0,6%-os erősödést mutatott a csütörtöki záráshoz képest. Közben az S&P-500 0,4 százalékkal erősödött, a Nasdaq pedig 1,2%-ot javított.

Már a Nasdaq átlagon felüli teljesítményéből is látszik, hogy a technológiai szektor jár az élen az erősödésben. Ezen belül is kiemelkedik az Intel több mint 7%-os szárnyalása, ami a vártnál jobb harmadik negyedéves eredményeknek és a javuló kilátásoknak köszönhető. Jól szerepel a Caterpillar és a 3M is, a nem Dow-tagok közül érdemes kiemelni az Amazont, mely a gyenge negyedéves eredmények hatására esett majdnem másfél százalékot.