A személyi kultuszok okozhatják az alapkezelők vesztét?

Érdekes témát feszeget a Financial Times friss cikke, amely szerint a piaci felügyeleti szerveknek és az alapkezelőknek is figyelembe kellene venniük az egyénekhez fűződő kockázatokat az üzletre vonatkozóan, főleg, ha nevesebb portfóliókezelők vannak a fedélzeten.

Tavaly július végén történt, hogy a GAM Investements felfüggesztette állsásából a sztár portfóliókezelő Tim Haywoodot nem megfelelő magatartása és kötelességszegés miatt. A hírre a befektetők is reagáltak, 3 milliárd dollárnyi tőke áramlott ki hirtelen, a következő hat hónapban pedig a GAM részvényárfolyama több mint 70%-ot esett, a cégvezér, Alexander Friedman lemondott posztjáról.

Nem a GAM volt az egyetlen olyan cég, ahol a sztármenedzser miatt a cég teljes működése került nagy veszélybe. Ilyen volt a nem olyan régen napvilágot látott sztori is Neil Woodforddal, aki arra kényszerült, hogy bezárja alapját és birodalmát, miután jelentős mennyiségű illikvid befektetést halmozott fel alapjaiban.

A cikk szerint az alapkezelőknek és a felügyeleti szerveknek is komolyan el kellene gondolkodniuk azon, hogy milyen kockázatokkal jár egy-egy személyi kultusz, ami a nevesebb portfóliómenedzserek körül alakul ki. A világ 5 legnagyobb alapkezelőjének összesített eszközértéke 25%-kal több mint a világ 5 legnagyobb bankjáé. Ebből kiindulva pedig a banki szinten rendszerkockázatot jelentő dolgok, mint a piaci koncentráció, a nemzetközi jelenlét, a tőkeáttétel és a prociklikusság, az alapkezelők esetében is figyelendő szempontokká váltak.

Az EKB tavaly adott ki egy tanulmányt arról, hogy a portfóliókezelők és ügyfeleik jelentős kitettséggel bírnak az alacsony minőségű és illikvid eszközökben, valamint nagy a határon átnyúló kitettségük is. Mindez pedig azt jelenti, hogy a befektetők komoly eladásokba kezdhetnek, ha éppen rossz felé mennek a piacok, ez pedig gyorsan megfertőzheti a globális pénzügyi piacokat.

A felügyeleti szervek maguk is rájöttek, hogy egy-egy nagyobb alapkezelő milyen rendszerkockázatot jelenthet a piacokon, nem hiába adott hozzá néhány szolgáltatót 2017-ben a Pénzügyi Stabilitási Tanács a globális pénzügyi intézmények táborába.

A sztáralapkezelőkkel az a baj, hogy túl sok kockázat koncentrálódik egyetlen emberben, főleg akkor, ha ezek az emberek még nagyon vagyont kezelő alapokat is visznek – írja a cikk. Erre az jelenthet megoldást, ha egy egyéntől való túlzott függőséget üzleti kockázatként kezelnek a társaságok és a piac és a szerint is árazzák be. Másrészről fontos az is, hogy a nagyobb cégek igazgatótanácsa minél nagyobb arányban függetlenekből álljon. Harmadrészt pedig az alapkezelőknek fel kell készülniük az olyan lehetőségekre is, amikor a sztármenedzser már nem dolgozik többet a cégnél, a megfelelő utánpótlás biztosítását tehát hamar el kell kezdeni, erre megoldást jelenthetnek a közösen kezelt alapok is.