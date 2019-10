Felmondott a norvég vagyonalap vezetője

Tizenkét év után otthagyja vezérigazgatói pozícióját Yngve Slyngstad a világ legnagyobb vagyonalapjának számító norvég olajalapnál – számol be a hírről a Financial Times.

Az alap éppen a napokban lépett át egy fontos mérföldkövet, most először haladta meg ugyanis az ezermilliárdnyi norvég koronát a kezelt vagyon az alap indulása óta. A vezér pont erre a napra időzítette lemondása bejelentését.

Oystein Olsen, a norvég jegybank elnöke a felmondással kapcsolatban kifejtette, hogy az elmúlt 12 évben, amíg Yngve Slyngstad vezette az alapot, nagyon jó eredmények születtek és az alap jelentős nemzetközi pozíciót épített ki magának.

Slyngstad 21 éve dolgozott az alapnál, és a hivatalos tájékoztatás szerint a lemondást követően is jelen lesz az intézmény életében, mivel nagy szükség van a tapasztalatára, főleg most, hogy a megújuló energia és infrastruktúra eszközkategória csak most kell kiépülni az alapnál.

Slyngstad 2008-ban vette át a norvég alap vezetését, azóta a kezelt vagyona ötszörösére nőtt, ma már annyi pénzt kezel, hogy abból a világ összeg tőzsdén jegyzett cégének 1,4%-át birtokolhatná.