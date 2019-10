Aegon: hónapok óta először nem a kereskedelmi háború áll a befektetők érdeklődésének középpontjában

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Aegon Alapkezelő írását olvashatják:

"Hónapok óta először nem az amerikai-kínai kereskedelmi háború állt a befektetők érdeklődésének középpontjában. Úgy tűnik, hogy megállapodtak egy több lépcsős egyezkedési eljárásban, és egy magasabb szintű telefonos egyeztetést követően Washington megerősítette, hogy hamarosan véglegesíthetik a kereskedelmi megállapodás első fázisának részleteit, hozzátéve, hogy továbbra is folytatják a tárgyalásokat. Ezt a tőzsdék jó néven vették, a főbb amerikai indexek új csúcsokra törtek ki a bejelentés után. Az út a teljes kereskedelmi megállapodáshoz azért még rögös lesz, mivel a hónap folyamán Trump adminisztráció bejelentette, hogy korlátozná az állami nyugdíjalapokban tartható kínai eszközök súlyát, ezzel csökkentve a Kína felé irányuló tőkemozgást. A kínai részvények negatívan reagáltak erre a hírre, de az amerikai és európai tőzsdék elsiklottak e hír felett. Úgy tűnik a fejlett piacok tőzsdéi kezdenek immunisak lenni a kereskedelmi háború potenciális veszélyeire.

Az amerikai szövetségi jegybank, a FED, 3-szor is kamatot vágott 25 bázis ponttal, így az általuk becélzott kamatsáv 1,50-1,75 között van. Ez volt a harmadik kamatvágás idén, de a sajtó tájékoztatón a jegybank elnök kifejtette, hogy kamatemelés csakis kizárólag akkor képzelhető el, ha az inflációs számok ezt mutatják. A további kamatcsökkentésektől nem volt ennyire elzárt, mind a gazdaság teljesítményétől, mind a politikai körülményektől függően fognak dönteni ezen a téren. A hónap legérdekesebb eseményére, az overnight repo kamat hirtelen emelkedésére, nem tért ki a FED elnök, ami jelzés értékű lehet a jövőben. Az amerikai gazdaság továbbra is rendkívül jól teljesít. A munkanélküliségi ráta lecsökkent 3,7%-ról 3,5%-ra, és az infláció is 1,7%-os volt ami elmaradt a várt 1,8%-tól. Ami zavaró lehet, hogy az ISM index változatlanul gyenge, 50 alatt van, és a jegybank által követett Beige index is lassulást mutat.

Az európai gazdaság változatlanul szenved. A 2019-es GDP 0,8% helyett csak 0,5% lesz előre láthatólag, de ami zavaróbb, hogy a 2020-as GDP előre jelzéseket is lecsökkentették 1,8%-ról 1,1%-ra. Egyéb gazdasági területeken is még mindig gyengélkedik az Eurózóna. A német feldolgozó ipar 48,7-re esett vissza ami a leggyengébb szint 2012 óta, a német külkereskedelem 1,8%-al esett és a a feldolgozói PMI index is a kritikus 50-es szint alatt van, 45,7-en. Érdekes lesz figyelni, hogy az új ECB-elnök hogyan fog megbirkózni ezzel a problémákkal. Ugyanazt fogja-e csinálni, mint az elődje, Mario Draghi, vagy folytatni fogja az végtelen pénznyomtatást.

A Brexit nevű reality show októberi adásában megtudhattuk, hogy a főszereplő Boris Johnson nem érte el az eredeti célját, hogy Anglia kilépjen az EU-ból október 31.-én, viszont a sok politikai adok-kapok játéknak az lett az eredménye, hogy az angoloknál új parlamenti választás lesz december 12.-én. Ez a választás már remélhetőleg pontot fog tenni ennek a 3 és fél éves huzavonanának, és 2020 január 31.-én végre megtudhatjuk, hogy az angolok elhagyják az EU-t vagy sem.

Itthon a forint kicsit visszaerősödött az euróval szemben és alá ment a lélektanilag fontos 330-as szint alá. Mivel a makró adatok nem indokolták ezt az erősödést, és a jegybankot sem zavarta a gyenge forint, ez az erősödés inkább technikai jellegű. Említésre méltó még, hogy az OTP részvényenkénti ára új csúcsra, 14000 Ft. fölé ment.

A modell portfóliónkon kicsit változtattunk. Változatlanul kedvezően tekintünk a részvény befektetésekre, ezért a részvény súlyt növeltük 33%-ról 36%-ra, ezen belül a régiós részvények súlyát 3%-ról 4%-ra, és a fejlett piaci részvények súlyát 24%-ról 26%-ra. Az alternatív befektetések súlyát csökkentettük 32%-ról 29%-ra, ezen belül a hedge fund/abszolút hozam arányát 20%-ról 17%-ra."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.