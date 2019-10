Amundi: ne hagyjuk futni a kínálkozó lehetőségeket!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Az üzleti bizalmi indexek további lassulást vetítenek előre, jelezve, hogy a ciklus mélypontját még mindig nem értük el. Várakozásunk alapján is folytatódhat a világgazdaság lassulása, különösen az Egyesült Államokban, de például Kínában is visszafogottabb lehet a bővülés üteme. Ennek legfőbb oka, hogy a bizonytalanság velünk maradhat, azaz továbbra is a lefelé ható kockázati faktorok dominálhatnak. Habár néhány hete sikerült a tető alá hozni egy előzetes amerikai-kínai megállapodást, ez még korántsem jelenti azt, hogy teljes mértékben elültek a vámháború körüli aggályok, ehhez ugyanis jóval többre lenne szükség. Másrészt a politikai kockázat epicentruma Európából fokozatosan az Egyesült Államokba tolódhat el, az elmúlt időszakban ugyanis nagymértékben csökkent a megállapodás nélküli Brexit esélye, miközben Donald Trump körül egyre nagyobb a politikai zaj van kialakulóban. Ráadásul az eltávolítására irányuló impeachment eljárás mellett egyre közelebb van a jövő évi elnökválasztás is. Ebben a piaci környezetben a jegybankok továbbra is laza monetáris politikát folytathatnak, azonban ahogy az EKB leköszönő elnöke, Mario Draghi is jelezte, a növekedés talpra állításához a fiskális politika támogatására is szükség lesz.

A kockázatokat (gazdasági lassulás, bizonytalan globális kereskedelem, amerikai elnökválasztás) figyelembe véve egyelőre nem igazán tennénk nagyobb tétet az egyes részvénypiacokra, ugyanakkor nem feltétlenül mennénk el néhány vonzóbb befektetési lehetőség mellett. Ráadásul a jelenlegi rendkívül alacsony, nem egyszer negatív kötvénypiaci hozamok mellett kevés magas hozamú alternatívája van a részvényeknek.

Továbbra is szeretjük a fejlődő részvénypiacokat: egyrészt jóval attraktívabb értékeltségről beszélhetünk az esetükben, mint a fejlett piacok esetében, másrészt meglátásunk szerint a fejlődő országok jóval többet profitálhatnak az amerikai-kínai kereskedelmi álláspontok közeledéséből is. Ezen felül a feltörekvő és a fejlett gazdaságok közötti növekedési rés várhatóan még inkább előbbi javára fog eltolódni, így kitartunk a fejlődő részvénypiaci pozíciónk mellett, sőt az abszolút hozamú befektetések terhére 5%-kal növeljük a súlyuk. Az egyes országok között azonban érdemes lehet szelektálni, jelenleg inkább az olyan erős belső fogyasztással rendelkező országokat részesítenénk előnyben, mint Brazília, Oroszország, India, vagy Indonézia.

Óvatos hozzáállásunk nem változott a régiós részvényekkel kapcsolatban sem. Habár meglátásunk szerint a német gazdaság lassulása előbb-utóbb begyűrűzhet a régiós országokba is, azonban túlárazottság továbbra sem fenyegeti a régiós részvénypiacokat, valamint az osztalékhozamok is viszonylag magasak, ezért kitartunk a pozíciónk mellett.

A fejlett részvénypiaci univerzium tekintetében az értékalapú (value) és a növekedési (growth) részvények értékeltsége közötti markáns különbség kiaknázására hívnánk fel a figyelmet. Az értékalapú részvények ugyanis még sosem voltak ennyire olcsók növekedési társaikkal szemben, ami véleményünk szerint remek alkalom lehet néhány vonzó befektetési célpont felfedezésére.

Továbbra is úgy gondoljuk, hogy a fejlődő kötvénypiacok lehetnek a nyertesei egy lazító, azaz galamb hangvételű jegybanki politikának, valamint a gyengébb dollárárfolyamnak is. Éppen ezért nem módosítunk a fejlődő kötvénypiaci kitettségen, ugyanakkor 5%-os súllyal felvesszük a palettára az aranyat, amely a jelenlegi piaci környezet esetleges romlása esetén menekülőeszközként szolgálhat a befektetők számára. Ezen felül a növekvő jegybanki aranytartalékok, illetve az egyre csak bővülő negatív kamatot kínáló kötvények köre is ebbe az irányba terelheti a befektetőket."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.