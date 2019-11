Elkelt a világ legdrágább órája Genovában. A Patek Philippe Grandmaster Chim Ref 6300A-t 31 millió svájci frankért adták el a nyolcadszor megrendezett Only Watch aukcióján.

Előző héten már felröppentek a pletykák, hogy a Patek Philippe Grand Master Chime Ref 6300A-t több mint 20 millió dollárért adhatják el az aukción.

Viszont amikor szombaton a kalapács az utolsót ütötte az aukción, mindenki meglepődött, hogy végül 31 194 370 dollárért kelt el az óra.

A rekordot eddig szintén egy Patek Philip óra tartotta, a Henry Graves Supercomplication, ami 2014-ben 24 millió dollárért kelt el. A Rolex csak a harmadik helyre fért be 2017-ben a 17 millió dolláros Newman Daytone karórájával.

A Grandmaster Chime árát magyarázza az is, hogy több mint 1300 mozgó alkotórészből áll és 200 tok alkatrészből áll.

Az aukció egy jótékonysági rendezvény keretében valósult meg. Az Only Watch évente kétszer megrendezett aukciójával idén a Monaco Association against Duchenne Muscular Dystrophy-t támogatták, ami a Duchenne-féle izomdystrophia kutatására jött létre.

A Patek Philip Grandmaster Chime széria önmagában egy különlegesség, hiszen különböző változatait készítették el nemesfémekből és egytől egyig limitált órákról beszélünk. Ami a mostani Ref 6300A árát a sztratoszférába küldte az, hogy ez az óra egy egyedi darab – amit az óra sem felejtett a "The Only One" felirattal hangsúlyozni.

Érdemes megjegyezni, hogy a szakma nyilvántart drágább órákat is a világon, ám ezeknek csak becsült értéke van, hiszen nem kerülnek forgalomba. Így a Patek Philippe Grandmaster Chim Ref 6300A-t azért nevezhetjük a világ legdrágább órájának, mert ennél többet egyetlen más óráért sem fizettek ki.

Az órát feltehetően a vevő nem is mindennapi hordásra vette, hanem az óra limitáltsága miatt, az idő múlásával az óra értéke nőhet. Így maga a vétel könnyen tekinthető egy hosszú távú befektetésnek, mintsem egy egyszerű óravételnek.

Címlapkép: Christie's