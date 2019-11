Tündöklő hagyomány, ami igazán a miénk!

Nemzeti kultúránkhoz kötődő műtárgyat birtokolni igazán bensőséges érzést jelent. A múzeumokban látható, közkincsekhez mérhető kvalitású művek büszkeséggel töltik el tulajdonosaikat. Nem mellesleg pedig ezek azok az alkotások, melyeket nemzetközi szinten is ismernek, számon tartanak, és megbecsülnek így jó befektetésnek is bizonyulnak. A tradicionális motívumok napjainkban kivételes alkalmakon tűnnek fel, kiemelkednek a hétköznapokból és az ünnepélyesség hangulatát közvetítik. A következő műtárgyak mindezért igazi ritkaságnak számítanak!

133. tétel – Ékszergarnitúra, Bánfalvi Rita és Szabó Tönki Erneszt, kikiáltási ár: 2.500.000 Ft

Vannak olyan nemzeti kincseink, hungarikumaink, melyek kortárs tervezőket is megihletnek. Ilyen a kalocsai hímzés is, mely évszázadok óta része a hagyományos magyar viseletnek és mely máig töretlen népszerűségnek örvend. Ha valaki Magyarországra érkezik, biztosan szeretne egy kis darabot magával vinni ebből a pompás mintából. Bánfalvi Rita ruhatervezők nemzetközi sikere után ékszerbe foglalta a burjánzó virágok, színes csokrát. Ehhez a művészi munkához nemesfémeket és drágaköveket használt. A nyakék és fülbevalópár hímzéshez hasonló aprólékosságát Szabó Tönki Erneszt kivitelezte, aki micro pave foglalattal tette mesterivé az ékszereket. Az ékszergarnitúra már több divat- és ékszerbemutatón is nagy sikerrel szerepelt. Új tulajdonosa a magyar tradíció, e kivételes szépségű remekművében tündökölhet majd

205. tétel – Historizáló asztaldísz – Herma, Kikiáltási ár: 460.000 Ft

Fejedelmi dísze lehet egy ünnepi asztalnak, vagy egy szalon berendezésének az ezüstből és foglalt, színes üvegekből készült dísztárgy. A hermák, olyan középkori, jellemzően nemesfémből készült műtárgyak, melyekben szentek ereklyéit őrizték. A karácsony ünnepéhez közeledve a műtárgy kiemeli a szakrális kötődéseket és olyan nemzeti közkincsekre is emlékeztet, melyekhez év közben, országszerte sokan zarándokolnak.

300. tétel – Munkácsy Mihály: Anya gyermekével II. (Tanulmány a Zálogház című festményhez), kikiáltási ár: 28.000.000 Ft

Munkácsy Mihály festményei a magyar művészettörténet legnagyobb remekei közé tartoznak. Az egyik legrangosabb, művészeket méltató nemzeti kitűntetés is az ő nevét viseli. A Zálogház című kompozíciója – melyhez a bemutatott mű, gondos előtanulmányként készült – a világon az egyik legismertebb magyar alkotás. A sokalakos kompozíció részlete az anya és gyermeke bizalomteljes kapcsolatát jeleníti meg. Munkácsy Mihály kiszolgáltatottságot tükröző nagyméretű festményét 1874-ben mutatta be a párizsi Szalonban. Az előtanulmány vázlatossága a festőgéniusz munkamódszerének őrzője is, mellyel egy pszichologizáló realista portrét rögzített az anya képében.

410. tétel – Kovács Margit: Figurális falikar pár, kikiáltási ár: 150.000 Ft

Kovács Margit kerámiái leggyakrabban a magyar vidéki élet jellegzetes figuráit mutatják be közvetlen, bájos megformálásban. A három-három alakos falikarpár egészen különleges tárgytípus a művésznő életművében. Az egyik darab a Betlehembe érkező három királyt eleveníti meg, mely ábrázolás forma a karácsony ünnepkörének megkerülhetetlen jelenete. Párdarabja pedig emléket állít saját magának, a megrendelőnek – aki egyébként a felirat szerint a pénz birtokosa is egyben – és az építésznek. Ezáltal arra következtethetünk, hogy egy gondosan megtervezett belső térbe készültek. A műtárgyakban ezáltal némi humoros cinkosság, személyesség és a bájosság rejlik, mely kiemelt eleme lehet otthonunknak a közelgő meghitt időszakban.

451. tétel – Zsolnay absztrakt motívumos váza, kikiáltási ár: 700.000 Ft

Ha nemzeti közkincsekről beszélünk, akkor a pécsi Zsolnay-gyár műremekei sem maradhatnak ki a sorból. A díszes vázák és műtárgyak mellett hazánk számos fontos épületének díszítő elemei a különleges mázakkal készült kerámiák. Az 1909-ben készült, Pompár Gyula dekorterve alapján festett váza díszítése stilizált, florális ornamentikát követ és többféle színben játszó eozinmázakkal kápráztatja el nézőit. A Zsolnay váza szépsége értékálló, ünnepélyességet és csillogást kölcsönöz ünnepekkor és hétköznapjainkban is enteriőrjeinkben.

541. tétel – Bécsi empire szablya, kikiáltási ár: 850.000 Ft

Egy kivételes gyűjtői darab a markolatán magyar címert ábrázoló, empire stílusú szablya, melynek ezüst szereléke 1821-ben, Bécsben készült. A nemzeti szimbólum mellett a műtárgy szintén erős jelképe a griffmadár, mely a földi és az égi erők egységét eleveníti meg. Mindemellett az egyik legősibb hun, szkíta és avar motívum is, mely magyar régészeti emlékeken is gyakran előfordul. A fegyver Domanovszky Sándor, a Pázmány Péter Tudományos Egyetem egykori rektorának tulajdona volt, melyről egy archív fotó is tanúskodik.

szerző: műtárgy.com