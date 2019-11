Equilor: Mekkora lesz a decemberi korrekció?

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"Ezúttal a Dow Jones Index is beállt a sorba és új mindenkori csúcsot döntött meg másik két társával együtt. Az emelkedésnek lendületet adott az október végi Fed kamatcsökkentés. A befektetők az USA-Kínai tárgyalások pozitív narratívájára figyeltek, miszerint több fázisra bontódik a megállapodás. Az első része, mely pontok esetében közel vannak az álláspontok, a közlemények szerint jól alakulnak. Ennek hatása látható a tőzsdéken is. Érdemes megjegyezni, hogy a napokban megszavazott amerikai törvényjavaslat Hongkong autonóm státuszának évenkénti felülvizsgálatával kapcsolatban még felkavarhatja a kedélyeket. Továbbá tiltólistára kerültek bizonyos tömegoszlatásra alkalmas termékek.

A kínaiak jelezték is nemtetszésüket a lépésre vonatkozóan. A helyzet valóban kedvezőbbnek tűnik, mint egy hónapja, de továbbra is ott lebeg a megállapodás felett egy sötét felhő, ezúttal az említett városállammal kapcsolatos események következtében. Donald Trump elnök egyértelműen ki is jelentette, hogy a tüntetéseknél a kínai katonai beavatkozásnak komoly negatív következményei lennének a kereskedelmi tárgyalások menetére.

Az előző ajánlónk címében szereplő mikulás rali úgy néz ki megérkezett a piacra. A részvényindexek globálisan is jól teljesítettek, a legtöbb régióban emelkedés volt megfigyelhető, a DAX-al együtt a hazai index is új éves csúcsra ment. A volatilitást jelző indikátorok is alacsonyan tartózkodnak. Ezen kedvező körülményeket kihasználjuk a kitettségünk csökkentésére, miképp úgy véljük, hogy a közelmúltbeli emelkedések után stagnálás, esetleg enyhe korrekció várható, melyet a megszerzett profitok realizálása is előidézhet. A tavaly év végi csökkenéshez hasonlóra idén nem számítunk, de enyhén lentebb veszünk a fejlett és régiós piaci részvényarányainkon.

A kötvénypiacokon kis mértékű csökkenés vagy stagnálás volt megfigyelhető a hozamokban. Idén a piaci szereplők nagy valószínűséggel árazzák, hogy a fő jegybankok már nem fognak változtatni a jelenlegi kamatszinteken az utolsó decemberi üléseiken. Az inflációs folyamatok alakulására jelenleg inkább pozitívak a várakozások, melyeket az emelkedő olajár is támogat. Ezek következtében a nemzetközi és a hazai kötvényarányokon ezúttal nem változtatunk a portfólióban.

A pozitív hangulat segítette az olaj emelkedését, mely a tőzsdékre is kedvezően hatott. A nemesfémek a kockázati étvágy emelkedésével párhuzamosan estek a hónapban. A részvénykitettségekből felszabadult tőke nagy részét átcsoportosítjuk ezen eszközosztályba. A portfólióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.