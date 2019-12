Egyedi és értékes ajándék - kortárs művészetet karácsonyra!

műtárgy.com Cikk mentése Megosztás

Nyakunkon a karácsony. A legtöbben pedig még javában az ajándékok után futkosunk, és kijelenthetjük, hogy ez még a jobbik eset, ugyanis sokaknak az év végi hajtásban még nem jutott ideje nekikezdeni sem a beszerzőkörútnak. A helyzetet nehezíti, hogy általában olyan ajándékot keresünk, ami különleges, maradandó értékkel bír, legfőképpen pedig örömet okoz a megajándékozottnak. A műtárgy ilyenkor is jó választás lehet, hiszen egyedi és értékálló. Az ok, ami miatt sokaknak eszébe sem jut, az az olykor borsos ára. Persze érdemes végig gondolni, hogy milyen műtárgyat szeretnénk vásárolni, hiszen vannak olyan opciók is, amelyekhez kedvező áron juthatunk hozzá. Gondoljunk itt például a grafikákra vagy az általában alacsonyabb áron futó fotográfiákra, illetve a különösen izgalmas, mindig újdonságokat tartogató kortárs művészetre. Az utóbbival való megismerkedést segíti a LATARKA Galéria által indított, hét éves hagyománnyal bíró kortárs karácsonyi vásár.