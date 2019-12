Egy alapkezelő büntetni kezdi a környezetvédelemmel nem törődő cégeket

A 28 milliárd dollárnyi vagyont kezelő hedge fund levelet írt több olyan vállalat vezetésének is, melyben kitettsége van. Az írásban arra figyelmezteti őket, hogy az igazgatók ellen fog szavazni, ha nem javítják az ökológiai lábnyomuk átláthatóságáról szóló jelentéseiket, ennek csökkentéséről szóló tervezetüket és teszik ezeket közzé weboldalukon.

A TCI a levélben azt is leírja, hogy szerintük az érintett vállalatok profitabilitását, fenntarthatóságát és befektetői hozampotenciálját is rontja, ha nem tesznek így, hiszen felügyeleti, adózási és versenyképességi hátránnyal is jár az, ha nem környezettudatosak.

A hedge fund arra is figyelmeztetett, hogy minden olyan éves jelentést is leszavaz, amelyben nem taglalják a környezetvédelmi kockázatokat. Hosszabb távon pedig teljes egészében kifektet az alapkezelő azokból a cégekből, amelyek nem foglalkoznak az ökológiai lábnyomuk csökkentésével.

Az alap több globális nagyvállalatban is befektető: írtak az Alphabetnek, az Airbusnak és a Moody’s-nak is.

