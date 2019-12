El se hiszed, milyen üzletbe szálltak be a szupergazdagok!

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Miután a piacon nagy kockázatvállalás nélkül érdem hozamot már nem nagyon lehet elérni, az ultragazdagok is igyekeznek más módot találni a pénzszerzésnek: legújabban a hitelezésbe szálltak be, gyakorlatilag a bankok helyét töltik be a kockázatosabb vállalkozások finanszírozásában– számol be a hírről a Bloomberg.