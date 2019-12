Közel három évvel ezelőtt lépett piacra az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. OTP PRIME Ingatlanbefektetési Alapjával. Az alapkezelő tájékoztatása szerint az alap elsősorban hazai, A+ kategóriás, magas bérbeadottsággal rendelkező, magas minőségű irodaházakba fektet be közvetlenül, tervezett akvizíciói között pedig olyan projektek szerepelnek, mint a Corvin Technology Park 2. üteme. Ők is úgy látják, hogy egyre többen keresik az állampapírnál, vagy a befektetési célú lakásvásárlásnál magasabb várható hozamú, új lehetőségeket.

Sokan teszik fel a kérdést ezekben a hónapokban:

Hol érdemes befektetni most az ingatlanpiacon?

Mindenki azt a befektetési lehetőséget keresi, amely hosszú távon eredményes lehet. A hozamtermelő kereskedelmi ingatlanok hosszú távú bérleti struktúrája ingatlanciklusokon átívelően képes stabil teljesítményt biztosítani – mondta el a Portfolio-nak Kovács László, az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. vagyonkezelési igazgatója.

A szakember szerint a hazai piacon továbbra is lehet fenntartható hozamot elérni: ehhez elsősorban

jól prosperáló multinacionális nagyvállalatokból álló erős bérlői mix;

minőségi, új építésű ingatlan állomány;

alacsony üzemeltetési és karbantartási költségek szükségesek.

Természetesen a kiemelkedő lokáció is olyan tényező, ami a fenntartható hozam egyik kulcsa lehet. Ha egy sikeres multinacionális vállalat irodát keres a dolgozói számára, az egyik legfontosabb szempont, hogy hol található az épület, hogyan érhető el tömegközlekedéssel, milyen a környező terület infrastruktúrája. A munkavállalói elégedettség és a hatékony munkavégzés szempontjából nagyon fontos, hogy a mindennapi munkába járás egyszerű legyen, és könnyen elérhetőek legyenek a mindennapi életvitel szempontjából fontos üzletek, szolgáltatások.

Az irodapiac helyzete és kilátásai továbbra is igen kedvezőek. Rekord magas a bérbeadottság szintje, a teljes budapesti bérbeadható terület több, mint 94%-a ki van használva. A bérlői kereslet továbbra is nagyon erős, az idei harmadik negyedévben 41%-kal volt magasabb, mint az előző év azonos időszakában. Az új építésű, fokozatos átadott, a piacon új kínálatként jelentkező területeket a kereslet folyamatosan felszívja.

Elsősorban a piaci helyzetre reagálva hozta létre az alapkezelő OTP PRIME elnevezésű ingatlanalapját – tájékoztatta a vagyonkezelési igazgató a Portfolio-t. Az ilyen típusú ingatlanalapokba a hosszútávú bérleti konstrukcióknak köszönhetően stabilan áramlanak a bevételek. Az alap stratégiája az, hogy minimális szinten tartja a likvid eszközök arányát, az ingatlanokét pedig nagyon magasan, - emelte ki Kovács. Hozzátette: az alap belépési korláttal rendelkezik, legalább 10 millió forint értékben vásárolhatók a PRIME befektetési jegyei. Ezen tulajdonsága miatt a jogszabály lehetőséget ad, hogy a „hagyományos” ingatlanalapokhoz képest rugalmasabban vehessen fel hitelt, így nagyobb tőkeáttételt érjen el, ami az említett stratégia sarokpontja.

A hitelmegállapodások egyrészről a tőkeáttétel lehetőségét adják, amik az ingatlanokkal elérhető hozamot segíthetnek növelni, másrészt a likviditást képesek biztosítani a befektetési jegyek visszaváltásának idejére.

Kovács László úgy látja, hogy a nagyértékű ingatlanok, a nagybérlőkből álló struktúra hatékonyabb és egyben kiszámíthatóbb működést tesznek lehetővé. Ezeknél az ingatlanoknál a bérleti díjakat akár 5-10 éves távon is meghatározhatják. A PRIME alap esetében ráadásul az új építésű, kiváló elhelyezkedésű irodaház-portfólió az ennél hosszabb bérbeadhatóságot is könnyen lehetővé teszi.

A bérlők összetétele is fontos tényező a befektetők szempontjából is: az optimálisan kialakított bérlői mix, rövid- és hosszútávon is jelentős értéknövelő tényező lehet.

Máshonnan megközelítve az alacsony likvid eszköz arány miatt a befektetők közép-, hosszú távú elköteleződése is fontos: legalább 3-6 éves befektetési időtávon javasolt tartani az alapot, csak így fenntartható a hatékony, magasabb teljesítményt generálni képes stratégia. A jelenlegi kedvező hitelkamatokkal az ingatlanok hozama tovább növelhető.

Komoly akvizíciók előtt állnak

A Corvin Technology Park 1 tranzakciót szeptemberben zárta az alap, a közeljövőben zárulhat a 2. ütem. Ezek mind a tőkeáttételes hozamot erősítik, ráadásul az ingatlanok minősége és kedvező elhelyezkedése is a stabilitást erősítő tényező. Kovács László szerint a következő ciklusokban a relatíve magas és kiszámítható hozam elérése és megtartása a cél.

Az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. által kezelt vagyon bruttó 600 milliárd forint;



Az OTP PRIME Ingatlan Alap 1 éves visszatekintő hozama 7,1%, indulástól számítva 6% per év;



Az OTP PRIME Euró Ingatlan Alapba Fektető Alap 1 éves hozama 4,5% (EUR alapon számolt hozam).

A cikk megjelenését az OTP Ingatlan Befektetési Alapkezelő Zrt. támogatta.

Címlapkép: Corvin Technology Park/Portfolio archív