Diófa: 2020: re-akceleráció és hozamemelkedés?

"2019 a történelmi csúcsok éve lesz: nem csak az amerikai részvénypiac száguldott új historikus magasságokba, de a kötvénypiaci hozamok is történelmi mélypontra estek.

December is jól alakul, a részvénypiacok Mikulás ralival zárhatják az évet, de a kötvénypiaci befektetők is elégedettek lehetnek az idei teljesítményekkel. Az év elején még gyorsuló ütemben romló makrogazdasági, elsősorban feldolgozóipari konjunktúra, majd a májusi részvénypiaci esések arra késztették a jegybankokat, hogy újra bevessék a monetáris lazító intézkedéseket. A makrogazdasági kilátásokat tovább rontotta az amerikai-kínai kereskedelmi vita vámháborúba eszkalálódásának rémképe, amelyben viszont ősszel kedvező fordulat következett be. Enyhült a protekcionista kereskedelempolitikai térhódításának veszélye, az amerikai-kínai megállapodás első fázisának megkötésével kiárazódtak az amúgy is gyenge globális növekedéssel kapcsolatos kockázatok. Bár egy-két hónap adataiból még nem lehet trendszerű következtetéseket levonni, de az év végével egyes konjunktúramutatók pozitív fordulatot jeleznek, ami a világgazdasági növekedés lassulásában egy ”bottoming”-ot és akár egy azt követő enyhe élénkülés kezdetét jelezheti előre.

Kérdés, hogy a globális gazdaság ugyan egyelőre nem túl erősnek ígérkező re-akcelerációja milyen hatásokat eredményezhet a kötvény és részvénypiacokon 2020-ban. A gazdasági kifeneklést követően az infláció lehetséges megjelenése, vagy akár a jegybankok azon törekvése (amire már látunk próbálkozásokat), hogy szakítsanak az eddigi negatív kamatpolitikával megfordíthatja a kötvénypiacok elmúlt évekre jellemző hozamcsökkenő trendjét. Természetesen a jegybankok mindig is készen állnak majd a korábban jól bevált lazító intézkedésekhez nyúlni, de az is láthatóvá vált az elmúlt időszakban, hogy a negatív és nulla körüli kamatszint nem eredményezte a várt reálgazdasági hatásokat, és inkább az eszközárakban csapódott ki a laza jegybanki politika pozitív hatása.

A részvénypiacokra is hatással lehetnek a kamat- és kötvénypiaci változások. Egyelőre – ha a fenti pozitívabb szcenárióval számolhatunk – a gazdasági irányváltás kellően lassú lehet ahhoz, hogy időt biztosítson a részvénypiacok monetáris függőségtől való leszokásához, így nem elképzelhetetlen, hogy jövőre nagyobb volatilitás mellett és az ideinél ugyan szerényebb, de ismét pozitív teljesítményekkel zárjuk az évet.

Az optimistább kilátások ellenére a kockázatokról sem érdemes megfeledkezni. A gazdasági növekedés törékeny marad, és a Brexit valamint az amerikai elnökválasztás alakulása, illetve annak üzenete mindenképpen nagy hatással lehet a piacokra, és az ideinél még fokozottabban erősítheti fel a befektetői félelmeket.

A hazai tőkepiacok várhatóan lekövetik a nemzetközi trendet. A magyar gazdasággal kapcsolatos előrejelzések a növekedési dinamika lassulását jelzik, de továbbra is meghaladja az uniós átlagot. A növekedésre a globális események, és elsősorban az európai konjunktúra lehetnek nagy befolyással. Az infláció – a régió más országaihoz hasonlóan – továbbra is az eurózóna infláció felett alakulhat, de nem valószínűsíthető, hogy a hazai monetáris politika elszakadna az EKB kamatpolitikától, inkább követője lehet annak.

Portfóliónkban csökkentjük a kötvény eszközök kitettségét, részvényekbe és alternatív eszközökbe súlyozunk át. A részvények esetében az idei évben lemaradó régiókat, az európai és elsősorban a fejlődő piaci kitettséget emeljük egyelőre csak óvatosan, továbbra is mérsékelt részvénykitettséget tartva. Tartjuk az alternatív befektetéseket, a hazai ingatlanpiaci eszközöket és abszolút hozamú alapokat."

