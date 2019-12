Cenzúrázni kezdte a Youtube a bitcoinos influenszereket

December 23-ától sorra törölni kezdte a Youtube a kriptodevizákról szóló videókat. A videómegosztó oldal magyarázatnak annyit küldött az érintetteknek, hogy „veszélyes és kártékony” tartalmat gyártanak, de nem tért ki részletesebben arra, hogy miért szállt rá az alternatív devizákra.

A Google-leány nem törölt válogatás nélkül minden kriptopénzes oldalt, a Coin Telegraph szerint csak azokra a csatornákra szálltak rá, amelyek tartalmaznak linkeket vagy hivatlkozásokat konkrét kriptotőzsékhez vagy más szolgáltatókhoz. Ezt a Youtube nem erősítette meg.

Több kifejezetten nagy csatornáról is tiltottak tartalmat: Chris Dunn 210 ezer feliratkozója például nem tekintheti meg többet az influenszer kriptós videóit, de hasonlóan járt többek közt Ivan on Tech 210 ezer feliratkozóval és Robert Beadles kriptoguru is, akinek 90 ezer feliratkozója van. Van olyan érintett, akit tiltottak a livestreamelésről is és demonetizálták a videóit, így lényegében nem tud pénzt keresni a videógyártáson keresztül.

A Coin Telegraph megkereste a Youtube-ot, hogy érdeklődjenek, miért csapott le a decentralizált kriptodevizákra, de egyelőre sem nekik, sem a letiltott influenszereknek nem válaszolt a videómegosztó oldal. Az érintettek többnyire a szólásszabadság elleni csapásként értékelik a Youtube lépéseit és többen is alternatív videómegosztó oldalak felé kezdték el orientálni célközönségüket.

Még egyelőre nem látszik, hogy lesz-e bármilyen hatása az influenszerek elleni hadjáratnak egyes kriptodevizák árfolyamára, a bitcoin egy nagyobb esés után decemberben 7000-7500 dollár között stabilizálódott.

Címlapkép: Shutterstock