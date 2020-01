Figyelmeztetés érkezett, nagy zuhanás jöhet a tőzsdéken

Túl sok a jó hír, ez zavarja a Wells Fargo elemzőit, szerintük a hangulat nagyon gyorsan elromolhat.

Erős év volt a 2019-es a részvénypiacokon, a vezető részvényindexek kivétel nélkül emelkedtek az év során, nem volt ritka a 30 százalék feletti emelkedés, a görög részvényindex pedig közel 50 százalékot ralizott egy év alatt. A fontosabb amerikai részvényindexek több mint 20 százalékos pluszban zártak, a Nasdaq 38 százalékot erősödött, az S&P 500 közel 29-et emelkedett, a Dow Jones pedig 22 százalékkal került feljebb 2019-ben.

Ekkora rali után érik már egy korrekció, és egyre több elemzőház erre figyelmeztet is, most a Wells Fargo vezető részvénystratégiája mondott eléggé ijesztő dolgokat. Chris Harvey szerint túl sok olyan dolog van a világban, ami miatt optimistának kellene lennünk, hiszen alacsony a kamatkörnyezet, a Fed monetáris politikája támogató, és az Egyesült Államok és Kína között is körvonalazódik egy kereskedelmi megállapodás, szóval sok a jó hír, és pont ez nem tetszik a Wells Fargo elemzőinek, szerintük ugyanis akkor, amikor sok a jó hír, és a várakozások is pozitívak, akkor óvatosnak kell lennie a befektetőknek. Az elemzőház amiatt aggódik, hogy a hangulat nagyon gyorsan meg tud változni.

A mostaninak az ellenkezője történt 2018 végén, amikor világvége hangulat uralkodott a tőzsdéken, amely kiváló beszállási pont volt. Akkor az S&P 500 közel 14 százalékot esett, a Dow 11,8 százalékot zuhant, a Nasdaq pedig 17,5 százalékkal került lejjebb 2018 utolsó negyedévében.

Címlapkép: Alex Kraus/Bloomberg via Getty Images