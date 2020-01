Amundi: a zavarosban jó halászni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"2020 elején viszonylag kiegyensúlyozottak, illetve enyhén optimistábbak a piaci szereplők makrogazdasági várakozásai. Véleményünk szerint a bizakodás elsősorban annak köszönhető, hogy az USA és Kína között megszületett az első körös kereskedelmi megállapodás, de szintén az optimizmust erősítette, hogy az előretekintő üzleti bizalmi indikátorokban is halvány javulás jeleit lehet felfedezni. Amíg Kínában az utóbbi hónapokban az üzleti bizalmi indexek emelkedése alapján úgy tűnik, hogy meghozta gyümölcsét az eddig erőltetett élénkítés, addig a fejlett világban Európából (azon belül Németországból) is érkeznek óvatos bizakodásra okot adó jelzések. Határozott fordulatról még korai lenne beszélni, mindenesetre számolni kell azzal a forgatókönyvvel is, hogy a lassulás után stabilizáció, netán később majd gyorsulás is következhet. Az ilyen „inflexiós pontok” környékén pedig a piaci reakciók is hevesebbek lehetnek.

Mindeközben hatalmas riadalmat kelt a világban a rohamosan terjedő új koronavírus. Ezzel kapcsolatban azonban érdemes kiemelni, hogy a múltban kirobbant járványok ugyan idei-óráig nyomást helyeztek a részvénypiacokra, végül azonban a befektetői pesszimizmus javarészt kérészéletűnek bizonyult, ami rendre kedvező beszállási pontokat eredményezett. Ráadásul a rendelkezésre álló információk alapján egyelőre úgy fest, hogy az új koronavírus közel sem olyan veszélyes, mint néhány elődjéé, azaz a befektetők ijedtsége - jelen állás szerint - nem feltétlenül tűnik megalapozottnak. De akkor miért esnek a piacok? Egyrészt pszichológiai hatás, egyszerűen a félelem hajtja a befektetőket. Másrészt egyes részvénypiacok nem egyszer feszített árazása mellett talán nem akkora meglepetés, hogy a piaci szereplők kapva kaptak az alkalmon és - a kereskedelmi háború első szakaszának lezárását követően - gyakorlatilag az első szikra kipattanására profitrealizálással reagáltak. Egyelőre azonban nem látni tartós fordulatot a fundamentumok terén, ami alapján a korrekciót követően jó eséllyel folytatódhat az emelkedés a részvénypiacon.

2020-ra a fejlett részvénypiacok jellemzően kellően megdrágultak, persze a vészharangokat még nem érdemes megkongatni. Meglátásunk szerint ugyanakkor idén a részvénypiaci hozamok jó eséllyel nem fogják megközelíteni a 2019-es hozamokat. Ennek ellenére a részvénypiac relatív vonzereje a többi befektetési eszközosztályhoz képest megmaradhat.

Az amerikai részvénypiac átlagos előretekintő P/E rátájának további érdemi emelkedése a 19-szeres szint közeléből nehezen képzelhető el, bár kizárni nem lehet. Ezért, ha lesz emelkedés az S&P500-ban, akkor annak vélhetően inkább egy esetleges újból erőre kapó vállalati profitnövekedés lehet majd az oka.

Még a 2019-es kétszámjegyű hozamok ellenére is vonzó árazási szinteken forognak a magyar és régiós részvények. Ráadásul a régiós cégekre jellemző stabil, fenntartható eredménybővülés sokkal inkább reflektorfénybe kerülhet, ahogy szép lassan közeledünk a világgazdasági növekedés felívelő ciklusának vége felé.

A fejlődő részvénypiacok rövid távú kilátásait a kereskedelmi háború enyhülése ellenére sem könnyű megítélni, ráadásul a képletet tovább bonyolítja, hogy a legnagyobb súlyú fejlődő piacra, azaz Kínára jelenleg jókora nyomást helyez a nemrégiben kitört koronavírus. A hosszú távú kilátások vonatkozásában azonban továbbra is a fejlődő régió tűnik a legpotensebbnek, miután a gazdasági növekedése jóval meghaladhatja a fejlettekét, ami előbb utóbb feltehetően magasabb részvénypiaci hozamokat eredményezhet. Az ország alapú szelekció továbbra is döntő jelentőséggel bír minden befektetési időhorizonton a fejlődő piacok esetében is."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.