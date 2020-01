Diófa: Javuló gazdasági kilátások, vírusos félelmek

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő véleményét olvashatják:

"A tavalyi remek évzárás után az idei évet is lendületesen kezdték a részvénypiacok. A javuló makrogazdasági mutatók arra engedhetnek következtetni, hogy a világgazdaság túljuthatott lokális mélypontján. A kilátásokban bekövetkezett pozitív változásban jelentős szerepe volt a gazdaságpolitikai események kedvező alakulásának. Az amerikai-kínai kereskedelmi egyezmény első fázisának megkötésével helyreálló piaci bizalom a reálgazdaság teljesítményére is jótékony hatással van. Januárban az IMF is bizakodóbb képet festett a globális konjunktúra alakulásáról.

Az USA-ban a munkaerőpiaci jelentések arról tanúskodnak, hogy a növekedés kétharmadát adó lakossági fogyasztás alakulásával kapcsolatban egyelőre nincsenek aggodalomra okot adó jelek, amit a tavalyi negyedik negyedéves vállalati gyorsjelentések is megerősítenek. Az eurózóna nem túl acélos 1% fölötti gazdasági növekedésében is némi élénkülés várható, és a német gazdaságtól is trendfordulót várnak. A fejlődő piacok növekedési várakozásaival kapcsolatban optimistább kép rajzolódik ki, elsősorban az ázsiai országok tekintetében javultak a várakozások, miközben a régióra a tavalyihoz képest inkább a lassúbb növekedés lesz jellemző.

A gazdaság lassú reakcelerációja az inflációs folyamatokban is trendfordulót hozhat, ami a kötvényhozamokra is hatással lehet. A tavalyi év recessziós félelmei okozta kötvénypiaci ralit követően mérsékelt hozamemelkedés jellemezheti az idei évet. A hozamok jelentősebb emelkedését viszont továbbra sem tartjuk valószínűnek. Az amerikai jegybank adatvezérelt üzemmódban marad, és szükséghelyzetben bármikor bevetheti a lazítás eszközét, kamatot csökkenthet. A tavaly ősztől Christine Lagarde volt IMF vezér nevével fémjelzett laza eurózóna monetáris politika is lehorgonyozva tartja a hozamkörnyezetet. A német 10 éves bund kitörési kísérlete a negatív tartományból január közepén kudarcba fulladt, amiben természetesen a kínai események okozta globális kockázatkerülés is szerepet játszott.

A makrogazdasági kilátások és tőkepiaci várakozások mérlegelése során nem tekinthetünk el a Kínából indult koronavírus okozta fertőzéses megbetegedéseket követően kialakult tőkepiaci hangulatromlástól. A folyamat alakulásának jövőbeli kilátásaival kapcsolatos találgatásokba nem célszerű belemenni, az egyes szcenáriók ugyanis jelentős szórást mutatnak. Az eddigi események negatív gazdasági hatásai – a globális termelési és kereskedelmi láncban okozott kimaradások, mint például késlekedés az autógyártás leszállításaiban, az amerikai telekom és IT szektor beszállításainak elakadása, étteremhálózatok bezárása, a légiforgalom korlátozása – átmenetinek bizonyulhatnak, amennyiben rövid időn belül sikerül stabilizálni a helyzetet.

Portfóliónkban alacsonyan tartjuk a kötvényeszközök kitettségét, az alternatív eszközökbe súlyozunk át. A részvények esetében a fejlődő piacok idei lehetséges gyorsabb felzárkózásában bízunk – a fentiekben megfogalmazott feltételek mellett – így relatíve magasabban tartjuk a fejlődő piaci kitettséget. Az alternatív befektetések, a hazai ingatlanpiaci eszközök és az abszolút hozamú alapok nagyobb kitettségét továbbra is tartjuk portfóliónkban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.