Országhatárokon belül maradtak a gigafelvásárlások, Magyarország is aktív volt

Az Allen & Overy 2019 negyedik negyedévi „M&A Insights” jelentése szerint 2019-ben a határokon átívelő tranzakciók értéke 27 százalékos csökkenést mutat 2018-hoz képest. A világon mindenütt a nagy belföldi tranzakciók uralták a piacot, és a 10 legnagyobb értékű tavalyi ügylet mindegyike egy adott országon belül valósult meg. A globális trendek alapján az ügyletek értéke 7 százalékkal, míg volumene 10 százalékkal csökkent, ám ennek ellenére 2019 az elmúlt évtized harmadik legerősebb évének számít a tranzakciók értékét és negyediknek a tranzakciók számát tekintve – derül ki a társaság közleményéből.

A globális piac erejét bizonyítja, hogy 2019-ben ismét megjelentek a piaci lendületet fenntartó stratégiai óriásügyletek. A globális M&A tranzakciók összértékének 43 százalékát teszik ki az 5 milliárd dollárnál nagyobb értékű ügyletek, a 10 milliárd dollár feletti értékű ügyletek részesedése pedig 33 százalék.

A határokon átívelő globális iparági ügyletek értéke szinte minden területen csökkent 2018-hoz képest. A távközlési, technológiai és médiaszektor (TMT) esetében 15 százalékos visszaesés következett be tavaly óta. Kivétel a pénzügyi szolgáltatási szektor, amely 9 százalékos növekedést eredményezett, valamint az élettudományok és az egészségügy, ahol a 2019-ben végrehajtott tranzakciók értéke 19 százalékkal haladja meg a 2018-as értéket, aminek eredményeképpen az ágazat globális ügyletértéke elérte a 479 milliárd dollárt.

Európában jelentős visszaesés mutatkozik, a piac 2017 óta most a leggyengébb – a tranzakciós érték alapján mindössze 18 százalékkal részesedik a globális ügyletekből. Ázsia sem teljesített ilyen rosszul 2014 óta. A közel-keleti és afrikai térség (MENA) a regionális növekedés motorjaként 134 százalékkal nőtt a tranzakciós ügyletérték alapján, bár a jelentésből kiderül, hogy ez elsősorban a Saudi Aramco és a SABIC fúziójának köszönhető. Európán belül a közép-kelet-európai térségben továbbra is megvalósult néhány nagyobb tranzakció.

A Közép-Kelet-Európában megvalósult, határokon átívelő és több piacot érintő ügyletek – köztük a Vodafone Csoport 18,4 milliárd eurós ügylete, amelynek keretében felvásárolta a Liberty Global német-, cseh- és magyarországi, valamint romániai kábeltévés társaságait azt mutatják, hogy a régióban is történnek nagyértékű, határokon átívelő tranzakciók” – hangsúlyozta Lengyel Zoltán, az Allen & Overy partnere.

Az aktivitás általános lassulása ellenére az USA továbbra is vezeti a globális M&A piacot: 1,7 ezer milliárd dollár tranzakciós érték mellett itt valósult meg a tranzakciók 48 százaléka. Bár a belföldi tranzakciók itt is meghatározóak, az USA továbbra is a legnagyobb célpiacnak és egyben a legnagyobb felvásárlónak számít a határokon átívelő tranzakciók esetében is.

A jelentés egy hosszabb cikkben kitér a konzorciumok növekvő szerepére az M&A ügyletekben és arra, hogy a vállalatok hogyan igyekeznek felhasználni a technológiában rejlő hatalmas potenciált az iparági folyamatok vagy akár teljes piacok átformálására. A szereplők egyre szívesebben kötnek konzorciális ügyleteket a kockázatok, a költségek és a haszon megosztása érdekében.