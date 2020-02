Rekordot döntött az OTP Nyugdíjpénztár

Az OTP Nyugdíjpénztárhoz tavaly minden korábbinál magasabb összegű egyéni befizetés érkezett, a taglétszám pedig meghaladta a 231 000 főt. Ezzel ez a nyugdíjpénztár a piacon az egyetlen, aki immáron hatodik éve tudta növelni tagjainak számát – közölték.

A pénztár tagjai tavaly összesen több mint 17,5 milliárd forintot tettek félre a nyugdíjas éveikre, ami 6,1 százalékos bővülést jelent a 2018-as év 16,5 milliárd forintos eredményéhez képest. Ezzel az egyéni befizetések már több mint 77%-ot tettek ki a pénztárhoz érkező összes befizetésen belül. Ugyanakkor az egyéni befizetések emelkedése mellett a munkáltatói befizetések visszaestek 2018-hoz képest.

A tavalyi év során mintegy 24 százalékkal csökkent az OTP Nyugdíjpénztárhoz érkező munkáltatói befizetések összege. Ez számszerűsítve azt jelenti, hogy amíg 2018-ban a munkáltatók több mint 7 milliárd forinttal járultak hozzá munkavállalóik időskori anyagi biztonságához, addig tavaly ez az érték 5,3 milliárdra csökkent. Ezzel az egyéni tagokra még nagyobb felelősség hárul, egyre többen kénytelenek egyedül viselni ezt a terhet – emelte ki a munkáltatói befizetések visszaesése kapcsán Nagy Csaba az OTP Nyugdíjpénztár ügyvezető igazgatója.

Mint mondta, továbbra is arra ösztönzik a munkáltatókat, hogy támogassák dolgozóikat. A gondoskodás több szempontból is kifizetődő. Erősíti a munkatársak elkötelezettségét, lojalitását. A munkáltató által fizetett önkéntes nyugdíjpénztári tagdíjátvállalás után is jár a 20%-os adó-visszatérítés a munkavállalónak.

A nyugdíjpénztár taglétszáma több mint 12 ezer új belépővel 231 ezer fő fölé emelkedett a 2019-es évben. A vidéki öngondoskodók száma kismértékben, de nőtt év közben, de öngondoskodóik jellemzően Budapest és Pest megyében élnek. A 2019-es év első felében az új belépők 63 százaléka kötött szerződést a fővároson és Pest megyén kívül, a másodikban 65 százalékra emelkedett ez az arány. A főváros és Pest megye után Borsod-Abaúj-Zemplén és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében voltak a legnagyobb számban, akik csatlakoztak az OTP Nyugdíjpénztárhoz, 5 százalékot meghaladó eredménnyel.