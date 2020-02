Mínuszban zárt Amerika, nagyot ment az arany

A koronavírus Kínán belüli, és azon kívüli terjedése miatt aggódnak a befektetők, az aggodalmakat az is kifejezi, hogy a befektetők a kevésbé kockázatos eszközök felé fordultak, mint az arany, vagy az államkötvények.

Az aggodalmakat az is fokozza, hogy a Dél-Koreából 48 új koronavírusos esetről számoltak be, így már 204 vírusos fertőzésről tudni az országban. Japánban a tokiói és oszakai tisztviselők arról számoltak be, hogy három hétig, március közepéig nem tartanak nagy eseményeket, például iskolai érettségi ünnepségeket és felvételi vizsgákat.

Amerikában a rossz makroadat sem kedvez a hangulatnak, jelenleg a Dow 0,7%-os, az S&P 500 0,9%, a Nasdaq pedig 1,4%-os mínusznál jár.

Címlapkép: Shutterstock