Új befektetés hódít a világon, Európát már teljesen letarolta

Az utóbbi években rekord sebességbe kapcsolt a környezeti, társadalmi és vállalatirányítási elveket szem előtt tartó ESG a befektetésekben, az ESG-piac kétszámjegyű hozammal való bővülése a legdinamikusabban növekvő területté vált az alapkezelői piacon. Különösen nagy a jó ESG-ratinggel bíró részvények iránti kereslet Európában, sőt, egyre nagyobb szerepet kap ez a szemlélet a vállalti kötvénypiacon is.

Egyre nagyobb népszerűségnek örvend a világban az ESG-szemlélet, ezt jól mutatja, hogy a Global Sustainable Investment Alliance adatai szerint 2016-ban a fenntartható befektetések globális piaca 23 ezermilliárd dollárt tett ki, két évvel később pedig már közel 31 ezermilliárdot. A kétszámjegyű növekedéssel az ESG-befektetés a legdinamikusabban növekvő területté vált az alapkezelői szektorban.

Rövid idő alatt váltott tehát az ESG-szemléletű befektetés egy „jó, ha van”-ról egy kötelező elemmé - írja az Amundi friss, ESG-befektetésekről szóló elemzésében.

Érdekes módon a 2010 és 2013 közötti időszakban az ESG-befektetések negatív hozamokat termeltek, Észak-Amerikában és az eurózónában egyaránt. Ez az utóbbi időben jelentős fordulatot vett, ugyanis 2014 és 2019 között már mindkét régióban pozitív az ESG-befektetések teljesítménye, különösen igaz ez a 2018-2019 közötti időszakra.

A szakértők szerint ez a töréspont annak köszönhető, hogy egyre több intézményi befektető köteleződik el a fenntartható befektetések irányában, ez pedig a részvénypiaci árfolyamokra is kihatással van. A számokból az is látszik, hogy az európai befektetők nagyobb hangsúlyt helyeznek az ESG-befektetésekre az alfa-generálás miatt.

Csakhogy az intézményi befektetők elköteleződése sem mindig elég a sikersztorihoz, sokszor egy-egy kormányzati ESG-területet érintő szabályozás jócskán fel tudja forgatni a játszóteret. Például az, hogy az USA kivonta magát a párizsi klímaegyezmény alól, jelentős hatással lehetett a környezeti pillér (E) régiós eszközárazására. Amerikában például az ESG-befektetések E pillére a 2018-2019 közötti időszakban negatív hozamot ért el.

Nem lehet azt mondani, hogy a három pillér közül egyértelműen van olyan, amely jobban teljesít a többinél, inkább az rajzolódik ki az elmúlt évek számaiból, hogy mindig másik pillér kap hangsúlyosabb figyelmet. Az ESG-befektetések nagyobb szerepét Európában viszont alátámasztja az is, hogy itt láthatóan több az ESG-kapcsolt szabályozás, tehát sokkal nagyobb figyelmet kap a terület, mint a világ más régióiban.

A kötvénypiacon is terjed az ESG

A kötvénypiacon is terjed az ESG-szemlélet, de korántsem olyan ütemben és nem is ugyanolyan céllal, mint a részvénypiacokon. Többnyire az látszik, hogy aki ESG-kompatibilis részvényt vesz, az a pluszban megjelenő pénzügyi kockázatoktól szeretné védeni magát hosszú távon, míg a kötvények esetében jobban érvényesül az impact investing (egy olyan befektetés, amelynek a pénzügyi nyereség mellett a pozitív társadalmi, illetve környezeti változások elősegítése is a célja), nem hiába népszerűek a zöld és társadalmi célú kötvények.

Az Amundi egy másik, kötvényekkel foglalkozó tanulmánya azt nézte meg, hogyan érvényesül az ESG-szemlélet az euróban és dollárban denominált, befektetésre ajánlott vállalati kötvények és a bóvli kötvények piacán.

Az eredmények alapján itt is egyértelműen látszik, hogy az ESG-nek az európai kötvénypiacra volt nagyobb és pozitív hatása: az európai befektetésre ajánlott vállalati kötvények esetében bár 2010 és 2013 között az ESG-szemléletű befektetés negatív alfát hozott, 2014-től ez a szemlélet már felülteljesítővé vált.

Ezzel szemben az amerikai kötvényeknél a teljes vizsgált időszak alatt negatív az alfa, a bóvli kötvényeknél kapott eredményeket pedig nehéz értelmezni, mivel ennek a piacnak az ESG-lefedettsége korántsem mondható kielégítőnek.

A tanulmányból az is kiderül, hogy pozitív korreláció van az ESG és egy vállalat hitelminősítése között. Az is látszik, hogy minél jobb egy vállalat ESG-mutatója, annál alacsonyabb egy vállalat tőkeköltsége.

