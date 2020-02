Amundi: figyeljünk a fordulós jelzésekre!

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Amundi Alapkezelő írását olvashatják:

"Az október óta tartó részvénypiaci szárnyalást követően ismét visszatért a voltailitás a piacokra, annak ellenére, hogy a kereskedelmi háború fő frontján létrejött a befektetők által régóta várt előzetes kereskedelmi megállapodás az Egyesült Államok és Kína között. Ennek köszönhetően az év elején már-már kifejezetten kellemesen kezdtek alakulni az általános makrogazdasági várakozások, amikor is közbeszólt az új koronavírussal kapcsolatos aggodalom. Az ebből fakadó bizonytalanság első körben a várakozásokat fertőzte meg, mind a gazdasági kilátásokat, mind a piacok árazását tekintve. Alapforgatókönyvünk szerint a világgazdasági kilátások ideiglenes romlására számítunk, amely az év első felére korlátozódhat, majd ezt követően az év hátralevő részében fellendülés következhet. Ázsia mellett Európa lehet a leginkább érintett régió, ugyanis az észak-olaszországi gócpont mellett azzal is meg kell küzdenie, hogy az amúgy is sérülékeny állapotban lévő európai gazdaság jelentős kitettséggel rendelkezik a járványnak leginkább kitett Kína felé.

Jelen helyzetben nem könnyű biztosat mondani a vírus lehetséges lefolyásával kapcsolatban, ugyanakkor a múltbeli tapasztalatok alapján a piaci szereplők rendre túlreagálják egy-egy járvány kitörését és általában néhány hét, esetleg egy-két hónap leforgása alatt túl vannak a nehezén a piacok. Persze ez nagyban függ a járvány lefolyásától is. Mivel az ellenszer kifejlesztése még időt vehet igénybe, így inkább a fordulós jelzésekre érdemes koncentrálni. A cél a járvány kordában tartása lehet, azaz jelen esetben az új megbetegedések megfékezése, illetve az újabb gócpontok kialakulásának megakadályozása bizonyulhat fordulópontnak.

A koronavírus mellett egyre forróbb téma az amerikai elnökválasztás is, amellyel kapcsolatban a befektetők egyelőre jó esélyt látnak arra, hogy Donald Trump megerősítse pozícióját. Az amerikai részvénypiac elmúlt bő 3 éves teljesítményét figyelembe véve a piaci szereplők sem járnának rosszul ezzel a kimenetellel. Trump aktivitását jól példázza, hogy a társasági adócsökkentés mellett nem volt rest szembeszállni Kínával, továbbá sikerült tető alá hoznia egy újabb NAFTA-megállapodást. A nagy kérdés inkább az, hogy ki lesz a demokrata ellenfél? Jelen állás szerint Bernie Sanders tűnik a legesélyesebb jelöltnek, aki azonban közel sem nyerte el a befektetők tetszését.

A részvénypiac relatív vonzereje a többi nagy befektetési eszközosztályhoz képest tovább nőtt a február végi piaci lejtmenetnek köszönhetően. Meglátásunk szerint az újabb hidegzuhany kedvező beszállási pontot jelenthet olyan piacokra, amelyeken stabil, kiszámítható, minőségi részvényeket találni. A hosszú távú kilátások vonatkozásában ugyanakkor továbbra is a fejlődő régióban látunk nagyobb potenciált, miután az esetükben a gazdasági növekedése jócskán meghaladhatja a fejlettekét, ami előbb utóbb feltehetően magasabb részvénypiaci hozamokat eredményezhet. Az egyes országok között célszerű lehet szelektálni, inkább az erős belső fogyasztással rendelkező országokat részesítenénk előnyben.

Amennyiben a várakozásokhoz képest elhúzódna a járványidőszak, úgy a belső fogyasztásának köszönhetően az amerikai részvénypiac ellenállóbbnak bizonyulhat más régiókkal szemben. A törékeny piaci hangulat miatt a menedékeszközök, mint az arany, vagy az amerikai állampapír továbbra is a portfólió fontos építőkövei lehetnek."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.