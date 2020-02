Diófa: Kína után Európa is fertőződik

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Diófa Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Az olaszországi koronavírus megbetegedések hirtelen megugrásáról szóló hírek pozitív hangulatban találták a tőkepiacokat, de a megbetegedések európai terjedésének rémképe erőteljes eladási hullámot okozott, miközben a biztonságosnak tekintett befektetési eszközök raliba kezdtek. Egyre nyilvánvalóbb, hogy a járvány terjedésének és az ezzel kapcsolatos óvintézkedéseknek az előzetes várakozásokhoz képest erőteljesebb gazdasági hatásai lehetnek. Az, hogy a globális gazdaság milyen gyorsan térhet vissza a normál működéséhez elsősorban annak függvénye, hogy időben és térben mennyire eszkalálódik a folyamat.

Bár a kínai helyzet stabilizálódni látszik, az új gócpontok lehetséges kialakulása (Dél-Korea és Olaszország) és az európai fertőzések terjedése potenciális kockázatot jelent az egyébként is gyenge növekedésére. Egyelőre nyitott a kérdés, hogy a koronavírus terjedése milyen mértékben érintheti az uniós és globális gazdaságot. A járvány lefolyásával kapcsolatos szcenáriók végletessége miatt – V-alakú visszapattanás vagy elhúzódó globális járvány – egyelőre elhamarkodott lenne a végleges gazdasági hatások latolgatása. Tény azonban, hogy az év eleji idei mérsékelten optimista konjunktúra-kilátások romlottak, és a tőkepiacok elkezdték árazni egy kedvezőtlenebb kimenet lehetőségét. A tömeges kínai megbetegedések januári kirobbanását követő időszakról - amikor már több szektor aktivitásának jelentős visszaesése volt látható az ázsiai régióban (légiközlekedés, turizmus, gyártás) - most érkeznek az első jelentések, amiből képet kaphatunk a gazdasági hatásokról. A januári hong-kongi külkereskedelmi adatok drasztikus visszaesést mutatnak, a szigetország exportja és importja a várt 3 százalék körüli csökkenéssel szemben 22 illetve 16 százalékkal esett januárban.

A jelenlegi helyzet nagy kihívást jelent a gazdaságpolitika számára is, ugyanis egy nem gazdasági esemény következményeit kellene közgazdasági eszközökkel kezelni. A nagy jegybankok várhatóan tovább tarthatják vagy akár könnyíthetnek a monetáris kondíciókon, amint Kínában erre már van is példa. Nem kizárt, hogy az egyes régiók költségvetési eszközökkel is igyekeznek majd segíteni a gazdaság talpra állítását.

A növekedési kilátások mérséklődésével párhuzamosan várhatóan az idei inflációs kilátások is csökkennek, ami a régióra is jellemző lehet. A fejlett kötvényhozamokkal párhuzamosan a régiós kötvényhozamok is csökkenésnek indultak, így a magyar kötvényhozamok februári emelkedése átmenetinek bizonyulhat. A pesszimista hangulatban a feltörekvő piacok, így a régiós részvények is nyomás alatt maradhatnak.

Portfóliónkban már korábban csökkentettük a kockázatos eszközök kitettségét. Egyelőre alacsonyan tartjuk a részvénykitettséget, és elsősorban az alternatív befektetéseket, a hazai ingatlanpiaci eszközöket és az abszolút hozamú alapokot tartjuk nagyobb kitettséggel a portfólióban."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.