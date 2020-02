Equilor: Sok a bizonytalanság az első negyedév vége előtt, érdemes lehet majd beszállási pontokat keresni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:

"A tőzsdék pár nap alatt elégették az idei hozamukat. A vezető amerikai indexek 10 százalék körüli esést produkáltak a hírekre, ami alapján számos Kínán kívüli országban felbukkant a COVID-19 nevet kapó vírus. A közel-keleti régió gócpontja Irán, míg kontinensünkön Olaszország vált azzá. Az eddig is meglévő izolált esetekkel ellentétben tömegesen jelentkeznek a betegek a régiókban. A kormányok egyelőre helyi karanténokkal igyekezik féken tartani a terjedést. A helyzettel kapcsolatosan a meglátásaink az alábbiak:·

A fejlett gazdaságok monetáris politikai döntéshozói között hasonlók a vélemények a járványról, azt egy rövidtávú sokknak tartják, melyre egyelőre nem fognak reagálni·

Egy átmeneti, vélhetően 1-2,5 hónap alatt lezajló időszak lesz a fejlett régiókban (Európa, USA), amelynek lesznek rövid távon negatív hatásai a gazdasági teljesítmény mutatókra. Ezt látjuk Kína esetében is, amely a járvány lefolyásában, illetve leküzdésében élen jár. ·

Korábbi hasonló rövid távú sokkokhoz képest (például a japán szökőár/Fukusimai atomerőmű-baleset, H1N1/SARS járvány) ugyan nagyobb hatású eseményről van szó, de az ilyen típusú események hatásai csak rövid távon érzékelhetők, tartós gazdasági visszaesést nem tudnak okozni·

Technikailag egyes gazdaságok recesszióba kerülhetnek az első negyedév során, de ezt a várakozásaink alapján ki fogja kompenzálni az elkövetkezendő időszak extra termelés növekedése·

Ezen sokkok által kiváltott piaci szituációkat általában kiváló hozam-kockázat arányú beszállási pontokként lehetett azonosítani a múltbeli tapasztalatok szerint

Az eseményeknek megfelelően tovább estek a hozamok, a befektetők keresték a menekülő eszközöket. Az arany és a svájci frank is erősödött. Érdemes megjegyezni, hogy a hazai fizetőeszköz nem került új mélypontra, sőt a dollárral szemben erősödött is az európai helyzet súlyosbodása ellenére. Kérdéses, hogy az április környékére beígért repo műveletek leállítását miképp tudja majd kivitelezni a Fed, nem-e kerül bele egy kényszerhelyzetbe. A hazai kötvényeknél a bankközi kamatok megugrása jelentős eseménynek számított a hónap során. A kockázatkerülés miatt a kötvényarányokat egyelőre változatlanul hagyjuk.Vélhetően korai most részvénybeszállókat keresni, ám bármikor kidolgozhatják a megfelelő ellenszert a vírusra, mely valószínűleg rendkívül gyorsított engedélyeztetési eljáráson keresztül fog végig menni. Erre az ezzel foglalkozó cégeknek meglehetősen nagy gazdasági ösztönzéseik vannak, illetve az ezzel járó hírnév is sokat fog jelenteni. A helyzet jelenlegi megítélése alapján a kivárás mellett döntünk, miképpen továbbra is fennáll az eshetőség egy mély, globális recesszióra, ám erre egyelőre kis valószínűséget látunk. A részvényarányokon ezúttal nem változtatunk.

Az olaj tovább esett a kieső kínai kereslet révén és átszakadt az 50 dollár/hordó kulcsszint alá. Az előző havi kivárásunk helyesnek bizonyult, most enyhén emelünk az arányon. A nemesfémek jól teljesítettek a volatilis időszakban, az arany új idei csúcsra futott, átlépve az 1600 dolláros szintet. A portfólióban ezúttal az alternatív befektetési formák közül mindegyik csoport arányait változatlanul hagyjuk."