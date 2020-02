Erste: nyilvánvalóvá vált, hogy a vírus gyors globális terjeszkedésben van

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Erste Alapkezelő véleményét olvashatják:

"Egy ideig úgy tűnt, hogy a koronavírussal kapcsolatos hírek csak ürügyként szolgálnak egy már amúgy is régóta esedékes piaci korrekcióhoz. Ennek megfelelően első körben a tőzsdék viszonylag könnyen túltették magukat az új kockázatokon. Miután azonban az elmúlt napokban nyilvánvalóvá vált, hogy a vírus gyors globális terjeszkedésben van (lokális gócpontok jelentek meg Dél-Koreában, Iránban és Olaszországban is), megugrott a bizonytalanság és a befektetők kockázatvállalási hajlandósága elpárolgott. Ezt az sem tudta ellensúlyozni, hogy Kínából az új fertőzések számának lassulásáról érkeztek adatok, illetve Pekingben megtették az első lépéseket az elkerülhetetlennek látszó gazdasági lassulás tompítására.

A makrogazdaságra gyakorolt negatív hatás már borítékolható, a legfrissebb előrejelzések az első negyedéves kínai GDP csökkenését vetítik előre (negyedév/negyedév alapon) és a globális következmények is egyre jobban körvonalazódnak. Az elmúlt hetekben beérkezett makrogazdasági adatok többsége még viszonylag kedvezően alakult, de már megjelent néhány pesszimista előjel is (főként az amerikai és a japán beszerzési menedzserindexek meredek zuhanásáról érdemes megemlékezni). Arra egyelőre kevesen vállalkoznak, hogy a várható negatív hatások mértékét megbecsüljék, és a járvány időbeli lefutásával kapcsolatban is csak találgatásokról lehet beszélni.

Tekintettel a megnövekedett bizonytalanságra, a portfólióinkban a semleges (benchmark) szintig csökkentettük a részvénykitettségeket és a felszabaduló pénzeket az amerikai kötvénysúly növelésére fordítottuk. Utóbbi egyfajta biztosítékként szolgálhat a kockázatok további eszkalálódása esetére, még úgy is, hogy a hozamok történelmi mélyponton mozognak, a piac pedig az év végéig már több mint 50 bázispontnyi további amerikai kamatcsökkentést árazott be. A stratégiánk defenzívebb jellegét tükrözi, hogy a hónap elején kisebb pozíciót alakítottunk ki aranyban is, ami jellemzően jól szokott teljesíteni a stresszesebb piaci időszakokban.

Közép- és hosszabb távon ugyanakkor még mindig arra számítunk, hogy a globális gazdasági növekedés lassulása átmeneti lesz, és a részvénypiacot a többi eszközosztályhoz képest attraktívnak tartjuk. A fiskális és monetáris hatóságok oldaláról nagy valószínűséggel további támogatásra lehet számítani, a G20 országok közül már nyolc csökkentette idén a kamatokat. A továbbra is alacsony infláció és az olajárak zuhanása ráadásul megnöveli a jegybankok mozgásterét is. Bár az eurózónában a monetáris lehetőségek tárháza eléggé kimerültnek látszik, a pénzügyminiszterek jelezték, hogy készek rendkívüli fiskális lépésekre szükség esetén."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.