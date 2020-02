Raiffeisen:a hónap fő sztorija egyértelműen a koronavírus terjedése

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Az elmúlt hónap fő sztorija egyértelműen a koronavírus terjedése. Egy héttel ezelőtt már úgy tűnt, hogy elkezdődhet a lecsengés, Kínában csökkent az új esetek száma, a világ többi részén pedig elenyésző számú megbetegedést regisztráltak csupán. Ennek megfelelően a fejlett piaci tőzsdék nem is igazán estek, sőt csúcsközelben tartózkodtak. Ez változott meg drasztikusan azzal, hogy Dél-Koreában, Iránban és Olaszországban jelentősen növekvő esetszámot jelentettek a múlt hétvégén, ezzel jelentősen csökkentve annak esélyét, hogy a járvány lokalizálható marad. Ennek hatására gyorsan fordult a hangulat, február utolsó hetét ezideáig a kockázatos eszközök egységes és gyors ütemű esése jellemezte. Amennyiben a fejlett országokban is a kínaihoz hasonló korlátozó intézkedéseket vezetnek be, akkor az jelentősen visszavetheti a gazdasági teljesítményt az érintett régiókban, ami nem lenne jó hír az amúgy is gyenge európai növekedést tekintve.

Rövid távon kevésbé látszik, hogy mi lehetne pozitív hír, ugyanis ahhoz, hogy biztosak legyünk a járvány terjedésének leállásában vagy lassulásában hetekre van szükség. Ráadásul az igazán negatív szcenáriót, azaz a világ több nagy gazdasági centrumának hetekre, vagy akár hónapokra tartó lebénulását sem lehet kizárni, sem hatásait számszerűsíteni. Továbbra is igaz azonban, hogy a járvány hatásainak elmúltával a növekedés várhatóan visszaáll korábbi pályájára, ami vételi lehetőséget jelenthet, bár nem könnyű időzítéssel. Nehezíti a befektetők dolgát, hogy a tipikus menekülőeszközök, azaz a fejlett piaci államkötvények már most is historikusan nagyon drágák, így kötvénybe „menekülni” sem egyszerű döntés.

A hazai piacot is a nemzetközi fejlemények uralták, a részvénypiac egyértelműen áldozatul esett a nemzetközi kockázatkerülő hangulatnak. A kötvénypiacon kettős hatást láttunk az elmúlt hetekben, egyrészt a fejlett kötvénypiacok kiváló teljesítménye támogatóan hat, míg a hazai monetáris politika hitelességének csökkenése és a forint gyengülése negatívan. Ez relatíve nagy volatilitást eredményezett az elmúlt időszakban.

Az allokációban csökkentjük a részvény arányt, bár az esések után attraktívnak tűnhet a részvény piac, de a vételekkel megvárnánk a járvány stabilizálódásának jeleit, mivel közgazdasági módszerekkel nehéz jelen pillanatban hiteles előrejelzéseket adni. Így csökkentett kockázattal futjuk a márciust. Ez a részvényeszközök arányának csökkentését és a pénzpiaci illetve hazai kötvény rész súlyának növelését jelenti."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.