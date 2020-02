Szétverte a tőzsdéket a koronavírus-pánik - Ezt gondolják a magyar befektetési guruk

Még korai felbecsülni a koronavírus gazdasági hatásait, de a magyar befektetési alapokat kezelő profi szakemberek szerint jó eséllyel inkább az első negyedévben-félévben lesznek csak érzékelhető negatív gazdasági következményei a járványnak és az ezt övező pániknak, hosszabb távú következményekkel nem biztos, hogy kell számolni. Akad olyan szakértő, aki szerint erősen túlreagálják a tőzsdék a járványt és olyan is, aki szerint komoly, de inkább csak átmeneti sokkot okozhat a vírus, abban viszont többnyire egyetértenek a profi szakemberek, hogy érdemes lesz bevásárolni, ha a piac eléri a mélypontot, melyre egyelőre még várni kell.

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló modellportfóliót. Az ajánlók a februári helyzetnek megfelelően készültek el, a felmérésünkben hat alapkezelő szerepeltette magát. A portfólió-ajánlókat a következő cégek bocsátották rendelkezésünkre: Aegon Alapkezelő, Amundi Alapkezelő, Diófa Alapkezelő, Equilor Alapkezelő, Erste Alapkezelő, Raiffeisen Alapkezelő.

Főszerepben a koronavírus

A legtöbb profi befektető szerint még korai megjósolni, hogy milyen hatása lesz a koronavírusnak a világgazdaságra, de többnyire abban egyetértenek, hogy rövid távon nem sok jóra számíthatunk. Vannak, akik a kínai gazdaság növekedési ütemének egyértelmű csökkenését várják, melynek a globális növekedési kilátásokra is hatása lehet.

Több szakember is van, aki úgy véli, hogy a második félévben már helyre állhatnak a piacok, a pánik pedig előbb is elülhet. Egy profi befektető megjegyzi: a járványokat rendre túlreagálják a piacok. Akad olyan portfóliókezelő is, aki még bizonytalan abban, hogy meddig eszkalálódik a járvány, de apokaliptikus forgatókönyvet egy profi befektető sem vázolt fel. Egy portfóliómenedzser szerint recesszióba fordulhatnak nagyobb gazdaságok az első negyedévben, de ezt bőven kompenzálni fogja az extra termelés, egy másik befektető szerint pedig nem kizárható, hogy a világ gazdasági központjai hetekre, akár hónapokra leálljanak.

Az alapkezelők közül van, aki megjegyzi, hogy közbeléphetnek a jegybankok is; a Fed és az EKB is rajta tartja a szemét a vírus terjedésén, de egy szakértő hozzáteszi: nehéz egy nem közgazdasági eseményt közgazdasági eszközökkel kezelni, míg egy másik profi befektető úgy látja, rövid távú kockázatként kezelik a járványt és egyelőre nem fognak beavatkozni a jegybankok.

Többen is azt javasolják, hogy érdemes lehet az átmeneti korrekciókat részvények vásárlására használni, de többnyire inkább még kivárnának a szakértők a bevásárlással.

Egyelőre kivárunk

A mintaportfóliók alakulásán is látszik az, hogy a portfóliómenedzserek egyelőre kivárnak, többen is csökkentették részvény kitettségüket és pénzpiaci eszközöket, kötvényeket „vásároltak” belőle. A legnépszerűbb kategóriát viszont továbbra is az alternatív eszközök jelentik, melynek része az olaj és az arany is, illetve a rugalmas befektetési stratégiát kínáló abszolút hozamú alapok.

A részletesebb bontásból kiderül, hogy a mintaportfóliókon belül ismét a pénzpiaci eszközök a legnépszerűbbek, viszont ezeket követik a hedge fundok, abszolút hozamú alapok, majd a hazai kötvények.

Az alábbi ábráról kiderül, hogy a szakértők elsősorban kitáraznak most a részvényekből fiktív portfólióikban és kötvényeket, pénzpiaci eszközöket vásárolnak, melyből könnyebb lesz majd visszaszállni a piacra.

Hosszabb távú trendeket szemlélve elmondhatjuk, hogy megfordult a kötvények népszerűségének csökkenése és a részvények súlyának növekedése is.

A portfólió-ajánlók célja, hogy iránymutatást nyújtsanak a Portfolio olvasóinak, milyen tényezőket érdemes fontolóra venni egy közepes kockázatvállalású, hosszú távú portfólió összeállításakor. A portfóliók így csupán tájékoztató jellegűek, és nem tükrözik feltétlenül az alapkezelők saját befektetési stratégiáit.

