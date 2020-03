További kamatvágásokat várnak az elemzők

Folyamatosan és jelentősen rontják a legnagyobb londoni pénzügyi-gazdasági elemzőházak a világgazdaság és a brit gazdaság idei növekedésére szóló előrejelzéseiket az új típusú koronavírus okozta járvány negatív hatásai miatt.

A londoni elemzői közösség friss szerdai előrejelzései szerint rövid távon a közép- és kelet-európai térség EU-gazdaságai is megérzik az átgyűrűző negatív növekedési hatásokat.

Samuel Tombs, az egyik legnagyobb londoni piaci elemzőház, a Pantheon Macroeconomics brit gazdasági ügyekkel foglalkozó főközgazdásza szerdai helyzetértékelésében közölte: a cég az idei első negyedévre 0,3 százalékos, a második negyedévre 0,2 százalékos negyedéves összevetésű növekedést vár a brit gazdaságban.

A ház eddig mindkét negyedévre 0,4 százalékos növekedést valószínűsített.

A Pantheon Macroeconomics főközgazdásza közölte azt is, hogy 0,25 százalékpontos idei kamatcsökkentésre számít a Bank of England részéről.

Tombs előrejelzése szerint a brit fogyasztók mindenekelőtt a közlekedési és a nem életfontosságú egyéb szolgáltatásokról mondanak le.

A Pantheon Macroeconomics grafikus kimutatása szerint a közlekedésre, az éttermekre, szállodákra, üdülési és kulturális szolgáltatásokra fordított fogyasztói kiadások a brit hazai össztermék (GDP) 11 százalékát adják.

Egy másik nagy londoni gazdasági-pénzügyi elemzőműhely, a Capital Economics szerdai prognózisában közölte: számításai szerint a koronavírus-járványból eredő hazai és globális hatások az idén 0,3 százalékponttal lassítják a brit hazai össztermék növekedését az eddig várt ütemhez képest.

A ház ennek alapján 1 százalékról 0,7 százalékra rontotta a brit gazdaság idei egész évi növekedésére szóló prognózisát.

A cég módosította a Bank of England kamatpályájára adott előrejelzését is: a rövid távon változatlan kamatszintet valószínűsítő eddigi várakozása helyett most már azzal számol, hogy a brit jegybank monetáris tanácsa március 26-i ülésén 0,25 százalékponttal 0,50 százalékra csökkenti alapkamatát a jelenlegi 0,75 százalékról.

A Capital Economics londoni elemzői közölték: könnyen elképzelhetőnek tartják azt is, hogy a Bank of England az amerikai Federal Reserve példáját követve 0,50 százalékpontos kamatcsökkentést hajt végre, akár még a hivatalos március végi kamatdöntő ülés előtt.

A cég szerdán külön helyzetértékelést állított össze a közép- és kelet-európai EU-gazdaságokban általa várt negatív növekedési hatásokról.

A ház azt valószínűsíti, hogy a koronavírus-járvány átgyűrűző - főleg a beszállítói hálózatokat érintő - hatásai Magyarországon, Csehországban és Lengyelországban egyaránt 0,2 százalékponttal lassítják a növekedést.

A Capital Economics ennek alapján a magyar gazdaságban az általa eddig várt 3,5 százalék helyett 3,3 százalékos, Csehországban 2 százalék helyett 1,8 százalékos, Lengyelországban 3 százalék helyett 2,8 százalékos GDP-növekedést valószínűsít 2020 egészére.

A cég londoni elemzői hangsúlyozzák ugyanakkor azt is, hogy a magyar, a cseh és a lengyel költségvetési pozíció lehetővé teszi a költségvetési válaszlépéseket többletkiadások formájában.

A szintén londoni központú Oxford Economics gazdasági elemzőház szerdai tanulmányában közölte: friss modellszámításai szerint a koronavírus-járvány okozta rövid, de erőteljes - különösen a világkereskedelemben koncentrálódó - globális sokk miatt az idei első negyedévben várhatóan visszaesik negyedéves összevetésben a világgazdasági szintű GDP-érték.

A ház londoni elemzői hangsúlyozzák, hogy a recessziós 2009-es év első negyede óta ez lenne az első visszaesés a világgazdaságban.

Az Oxford Economics a szerdai előrejelzéshez mellékelt grafikus kimutatás alapján enyhe, 0,2 százalék körüli negyedéves összevetésű globális GDP-csökkenést vár az idei első három hónapra.

A cég közölte: saját felméréseire alapuló becslése a világkereskedelem értékének meredek, éves összevetésben 7 százalékos zuhanását valószínűsíti az idei első negyedév végére, illetve a második negyedév elejére.

Az Oxford Economics londoni elemzői kiemelik, hogy a kínai feldolgozószektor aktivitását mérő beszerzőimenedzser-index (BMI) a múlt hónapban összeomlásszerű zuhanással 35,7-re esett vissza, és a gyáriparon kívüli BMI-mutatók is drámai mértékben csökkentek.

Az 50-es határérték alatti BMI-indexek a vizsgált szektorok aktivitásának csökkenését jelzik.

Mindemellett az eddigi jelekből megítélhetően a kínai kikötők hajóforgalma is 20-40 százalékkal zuhanhatott az idei első három hónapban.

A ház szerint ebből arra lehet következtetni, hogy a kínai import az idei első negyedévben 12 százalék körüli ütemben csökkent negyedéves összevetésben.

Az Oxford Ecomomics számításai szerint mindezt egybevetve a világgazdaság növekedési üteme 2020 egészében 2 százalék körül lesz, azzal együtt is, hogy a következő negyedévekben élénkülés várható.

A ház hangsúlyozza, hogy ez messze a leggyengébb globális növekedési teljesítmény lenne az utóbbi évtizedben.