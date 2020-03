Hogyan lovagolhatóak meg a zuhanó árfolyamok?

A zuhanó tőzsdei árfolyamok a hosszú távra, évekre előre gondolkodóknak minden bizonnyal jó vételi lehetőséget teremtenek, míg az aktív hullámlovasoknak jó eladási alkalmat. A következőkben azt tekintjük át, mely termékekkel tudja egy kisbefektető a csökkenő hullámokból is kivenni a részét.

Tény, hogy sokkal könnyebb az emelkedésre játszani, megvenni az OTP-ét 13 000 Ft-ért, és eladni 14 000-ért, ezt minden befektetési szolgáltatónál meg lehet tenni. Az ember eredendően optimista, ezért is esik jobban a vétel, valamint a fejlett részvénypiacok az elmúlt 100 évben mindent összevetve töretlenül emelkedtek, könnyebb is vétellel hosszú távon gondolkodva pénzt csinálni. Hosszú táv alatt 20 évet érts.

Azonban, miközben a piac összességében emelkedik, a vállalatok jönnek, mennek, az újak lenyomják a régieket, tehát folyamatos cserék vannak, mi több, nagy emelkedés ide vagy oda, simán tudnak akár évekig lefelé menni a tőzsdeindexek, tehát messze nem ördögtől való az igény arra, hogy az árfolyamcsökkenést is meglovagold.

Általában a csökkenéseket az aktívan kereskedők akarják megfogni, ami érthető, hiszen emelkedő és csökkenő szakaszok váltakoznak folyamatosan, ha valaki csak fölfelé gondolkodik, eléggé lekorlátozza a lehetőségeit. Más kérdés, hogy az aktívan kereskedők különböző statisztikák alapján 60-80%-ban pénzt buknak, aminek az a legfőbb oka, hogy a nyereségeket hamar lezárják, míg a veszteséget sokszor hagyják nagyra nőni.

Nézzük, hogy működik ez a gyakorlatban:

Klasszikus részvényadásvétel esetén a vevő értékpapírszámláján meg kell, hogy jelenjen a rézvény, tehát ha az árfolyamcsökkenésre játszol, AVAGY shortolsz, eladod azt amid nincs, ERGÓ kölcsön kell kérni részvényt.

A magyar piacon ez megoldható, de azért macerás, és jellemzően csak tanácsadón keresztül, nem online kereskedve. Klasszikus tanácsadó segítségével jellemzően az OTP, MOL, Richter és MTelekom esetében lehet napon túli eladási pozíciókat felvenni. Hasonló szolgáltatást a Portfolio Trader is kínál.

Ha online kereskedve te magad szeretnéd csinálni, ott a határidős kereskedés, a magyar tőzsdén is van ilyen, a határidős BUX index személyében. A határidős kereskedés esetén lényegében a vételi és az eladási ár közti elszámolásra irányul az ügylet, így itt simán indíthatod a kereskedésed egy eladással. A határidős tőzsdeindexek együtt mozognak az azonnali tőzsdeindexszel.

Vannak még úgynevezett certifikátok, ami egy német gyökerű termékcsalád. Ezek olyan termékek, amelyek árfolyama követi a mögöttes termék, például az OTP, S&P500 tőzsdeindex, vagy akár az arany árfolyamát. Olyan is van közöttük, melynek akkor emelkedik az árfolyama, ha a mögöttes terméknek esik az ára. A mi témánk szempontjából most ezeknek van jelentőségük és short certifikát névre hallgatnak.

Kicsit nehezen átlátható, fekete dobozban született termékek, de sok esetben nincs ennél jobb a magyar kisbefektetők számára. Míg a német DAX index értéke 11 500 pont, a DAX turbo short certifikát árfolyama 8298 Ft, ami zavaró, de legalább százalékosan együtt mozognak. Pontosabban nem is mindig, mert a turbó certifikátokok esetében, ha mondjuk 1%-ot esik a német tőzsdeindex, akár 2 vagy 3%-ot is eshet a certifikát árfolyama. A nehéz átláthatóság mellett hátrányuk, hogy drágák, jellemzően a vételi és eladási árfolyam között van átlagosan 3%, és erre még rájön a tőzsdei jutalék is.

Sok szolgáltatónál, főleg Magyarországon is jelenlévő külföldi szolgáltatónál lehet úgynevezett CFD termékekkel kereskedni. Ez a contract for difference termék lényegében olyan, mint a határidős kereskedés, és az előbbi certifikát szerelemgyereke.

A CFD működését tekintve olyan, mint a határidős termék, csak itt általában nincs lejárat, ugyanakkor a certifikáthoz hasonlóan egy mesterségesen létrehozott, ha úgy tetszik virtuális termék, mely követi a hozzá kapcsolódó tőzsdei termék árfolyamát. Előnye a certifikáttal szemben, hogy ha az arany árfolyam 1620 dollár unciánként, akkor az arany CFD is pont ennyi lesz. További előnye az alacsony tranzakciós költség (jellemzően nincs jutalék, csak a spread, vagyis a magasabb áron tudsz venni, az alacsonyabbon eladni). Az alaptermékeket sokszor kisebb szeletekre vágják, így könnyebben elérhetőek a kisbefektetők számára, ám akár harmincszoros tőkeáttétellel működik, ami fokozza a kockázatát.

