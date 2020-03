Teljes a felfordulás a kötvénypiacokon, mindenki a jegybankokra vár

Komoly kilengéseket látunk hétfőn az európai kötvénypiacokon, a befektetők a biztos menedéknek számító papírokat, például a német és brit állampapírokat keresik, közben például az olasz hozamok nagyot ugrottak. Ráadásul a szokásosnál sokkal nagyobbak a kilengések, egyelőre mindenki a kormányok és a jegybankok válaszlépéseire vár.

Zuhannak a brit és a német hozamok, ugranak az olaszok

Komoly átalakulás zajlik az európai kötvénypiacokon, a befektetők a biztonságos menedéket keresik, ezt elsősorban a német és a brit papírokban látják. Közben a kockázatosabbnak minősített perifériás papírok hozama intenzíven emelkedik.

A brit állampapírok referenciahozama először esett negatív tartományba, ez is jól jelzi, hogy a befektetők részben a szigetország állampapírjait tekintik biztos menedéknek a koronavírus gazdasági hatásai és a hétfő reggeli piaci pánik közepette. A Thomson Reuters adatai szerint egészen hétéves futamidőig negatív volt hétfő reggel a brit hozam, majd kicsivel később ismét pozitív tartományba lendült a jegyzés.

A történelem során először negatívba forduló hozam azt jelenti, hogy a befektetők egyre inkább hajlandók akár pénzt is veszíteni azért, hogy biztonságban tudhassák tőkéjüket. Közben a brit kormány szempontjából az olcsóbb finanszírozás azt jelentheti, hogy könnyebb lesz a koronavírus gazdasági hatásait ellensúlyozó gazdasági csomagot összeállítani. A szigetország pénzügyminisztere a tervek szerint szerdán mutatja be a költségvetést, amire a jelenlegi környezetben kiemelt figyelem szegeződik.

Közben az olasz hozamok jelentősen emelkedtek hétfő délelőtt, a jelek szerint a befektetők is érzik, hogy a koronavírus-járvány által leginkább érintett európai ország papírjait most kifejezetten kockázatosnak tekintik a befektetők. Elsősorban a rövid olasz papírok hozama ugrott meg, a kétéves referenciahozam 56 bázisponttal 0,65%-ra emelkedett, ami tavaly nyár óta a legmagasabb. A tízéves jegyzés 18 bázisponttal 1,25%-ra emelkedett. Ezzel az olasz-német hozamkülönbség 200 bázispont fölé emelkedett.

A biztos menedék keresésének köszönhetően a német hozam új történelmi mélypontra esett, a tízéves német hozam jelenleg mínusz 0,83%, de a harmincéves is mínusz 0,6%.

Mindenki a jegybankokra vár

A kötvénypiacot részben az mozgatja, hogy a befektetők a nagy jegybankok lépéseire számítanak. Az EKB-n egyre fokozódik a nyomás, hogy a Fed múlt heti rendkívüli lépése után szintén lazítson, erre elvileg csütörtökön lesz lehetősége, ha előtte nem jön egy soron kívüli kamatcsökkentés.

A lazítási várakozásokat fűti az is, hogy az olajár hétfő reggeli zuhanása jelentősen csökkenti a rövid távú inflációs kilátásokat. Egyre többen gondolják azt, hogy az eurózóna inflációja 1% alá esik majd, miközben a jegybank célja a 2%-os áremelkedési ütem elérése. Sőt, a Commerzbank reggeli elemzésében már azt vetítette előre, hogy májusban 0% alá csökkenhet az európai infláció. A piac most további 10 bázispontos kamatvágást áraz a csütörtöki ülésen.

Vannak, akik ennél is drasztikusabb piaci beavatkozásra számítanak, egyesek szerint a mai nap kérdése csak az, hogy délután hány órakor jelenti be újabb rendkívüli kamatvágását a Fed, mely további 50-100 bázisponttal lazíthat. Az igazi kérdés csak az, hogy ezzel párhuzamosan bejelentik-e az eszközvásárlás újraindítását is. A kevésbé radikális vélemények is konszenzust mutatnak a tekintetben, hogy a Fed múlt heti 50 bázispontos kamatvágása nem az utolsó intézkedése volt a koronavírus elleni küzdelemben.

