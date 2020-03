Sötétben tapogatózunk még a koronavírus hatásaival kapcsolatban

A koronavírus komoly hatásokkal lehet a világ piacaira, a konkrétumokkal kapcsolatosan ráadásul még a sötétben tapogatózunk, hiszen senki nem tudja még, hogy milyen hosszú lesz a járvány lefolyása és milyen hatással lesz a keresletre, kínálatra. Ilyen piaci körülmények közt jó döntés lehet ciklusokon átívelő, tematikus alapokba fektetni – hangzott el mindez a Portfolio Investment, Wealth and Savings (IWS) 2020 konferencián.

Virovácz Péter, az ING Bank vezető elemzője a piacok általános állapotáról elmondta, hogy óráról órára változik a helyzet, most a koronavírus a legforróbb téma. A szakember úgy véli, hogy a jávrány nagyon nagy hatással lehet a globális gazdaságra, most jelenleg még sötétben tapogatózunk: senki nem tudja, milyen hosszú lesz a lefolyás, mennyire lesz súlyos, még szinte semmilyen adatot nem látunk, csak Kínából, ahol a kereskedelem kb. 20%-ot esett vissza.

A szakember kiemelte: a koronavírus miatt mind keresleti, mind kínálati oldalról sokk jelentkezik. A globalizáció miatt az ipari létesítmények leállása végigsöpör mindenhol a világon. A kereskedelmet is érinti a járván: ha víruspánik van, az emberek nem mennek moziba, színházba.

Csütörtökön valamit lépnie kell az EKB-nak, de Virovácz Péter szerint bármit mondanak, nem lesz elég jó a piacnak. A kamatvágás, likviditási bővülés sebtapaszként fölléphet, de nem egy vakcina.

Közeleg az amerikai elnökválasztás is, nyáron ennek már komolyabb hatása lehet a piacokra. Nagy kérdés, hogy a demokrata párt Sanderst vagy Bident indítja Trump ellen. Trump győzelme nem borítékolható, a kevésbé piacbarát Sanders előretörése aggaszthatja a befektetőket.

Szintén kockázat a Brexit – emelte ki Virovácz Péter. Hiába történt meg a brit kilépés, egyre nagyobb az esélye annak, hogy nem fog tudni megegyezni az EU és Nagy-Britannia. 2021-re jelentős változás lesz az EU és Nagy-Britannia kereskedelmét tekintve, függetlenül attól, hogy születik-e megállapodás.

Fontos kihívás a klímaváltozás is, a zöld kötvények hamarosan előtérbe kerülhetnek, szabályozás és piaci téren is. Az olajpiac összeomlásával a zöldenergia felhasználása is előtérbe került. A szakember szerint szélsőséges esetben akár az is előfordulhat, hogy 5 vagy 10 dollár lesz egy hordó olaj ára.

Holger Wehner, az Allianz Global Investors részvénypiaci vezetője a piacokról elmondta, hogy a befektetői reakciók egy kicsit talán túlzók. Sokan, többnyire alaptalanul arra számítanak, hogy recesszióba fordulunk, ennek az oka többek közt az, hogy sokan vannak a piacon, akik még nem tapasztaltak sohasem recessziót. Ma stabilizálódnak a piacok, érdemes lehet átgondolni a portfóliónk eszközallokációját.

Holger Wehner kitért a tematikus alapokra is. A szakember elmondta, hogy ezek a befektetések azért népszerűek, mert hosszabb távú trendeket szemlélnek és nem ciklikus eseményekre reagálnak. Ezen kívül fontos tényező az is, hogy az emberek jobban értik, hogy mibe fektetnek. Ilyen például a mesterséges intelligencia, a vízfelhasználás vagy a demográfiai változások.

A szakember az urbanizáció, mint trendről elmondta, hogy most már az emberiség 50%-a városokban él, 2040-ben már ez a szám 70% lesz. Rengeteg vidéki ember költözik vidékről városokba, ennek pedig gazdasági hatásai is vannak. Nem lehet ezekbe a trendekbe közvetlenül befektetni, de vannak olyan vállalatok, amelyek jobban vagy rosszabbul járnak a változások miatt. Ilyenek például az okosvárosokkal foglalkozó projektek.

Szintén érdekes trend a világ vízfogyasztása is, amely folyamatosan növekszik, ezen keresztül be lehet fektetni olyan eszközökbe, amelyek a vízfogyasztás gazdaságossá tételével foglalkoznak.

A piaci várakozásaival kapcsolatosan Holger Wehner elmondta, hogy nem valószínű, hogy gyorsan visszapattannak a piacok, mert jelenleg nagyon nagy a feszültség a világban. A gyenge piacokon viszont jól ki lehet építeni hosszabb távú pozíciókat.

Címlapkép: Virovácz Péter, ING. Fotó: Stiller Ákos