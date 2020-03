Földhöz vágta a piaci pánik a magyar alapokat: akár 40% is lehet a bukó

Magával rántotta a brutális tőzsdei pánik a magyar befektetési alapokat is: akadnak olyan befektetők, akik pár nap alatt közel 20%-os mínuszt szenvedtek el. Bár úgy tűnik, hogy néhány nagyobb veszteséget elszenvedő portfoliómenedzsernek sikerült megfognia az alapját, a portfóliók árfolyamán még nem is látszik teljesen a BUX 16%-os leértékelődése március 10-től március 12-ig, így a befektetők jó eséllyel további mínuszokra kell, hogy számítsanak. Pánikolni persze továbbra sem érdemes, hiszen a szakemberek többéves kifutású befektetési stratégiákat követnek.

Egyre komolyabb az esés a világ tőzsdéin, ahogy a koronavírus-pánik és az olajárak hirtelen zuhanása egyszerre pengetik a befektetők idegszálait. A magyar piacokon kereskedőknek különösen frusztráló tényezőként jelentkezik, az országban vészhelyzetet rendeltek el és bármikor jöhet a karantén is, amely komplett iparágakat béníthat meg. Az idegesség reflektálódik a magyar blue chipek árfolyamán is: a BUX Index március 10-től 12-ig 16%-ot zuhant.

Az év eleje óta egyébként a BUX majdnem 30%-os mínuszban van.





A magyar befektetési alapokon is látszik a turbulencia, péntektől hétfőig hatalmas esés volt megfigyelhető. A jó hír az, hogy a BAMOSZ-on elérhető legfrissebb, szerdai árfolyamok szerint egyes alapoknál sikerült megfogni az esést, de félő, hogy a csütörtöki kereskedésben folytatódott a felülsúlyozott hazai kitettséggel rendelkező alapoknál a zuhanás, ami viszont csak jó eséllyel hétfőn fog látszani.

Az összeomlás pénteki kezdete óta egyébként a Dialóg Expander alap van a legnagyobb mínuszban, amely 19,63%-ot adott le mindössze három nap leforgása alatt, ezt követte az Axiom Aplus, 19,02%-os mínusszal. Rosszul teljesítettek a lengyel, orosz és hazai piacon befektető, részvénytúlsúlyos alapok is.

Sokat írtunk a napokban a legnagyobb abszolút hozamú alap, az OTP Supra teljesítményéről is; eddig úgy tűnik, a portfóliómenedzsernek sikerült megfognia a zuhanást, bár a csütörtöki, magyar tőzsdei összeomlás árfolyamhatása még nincs benne a legfrissebb hozamadatokban.

A legnagyobb esést elszenvedő alapokon egyébként már historikusan is kezd meglátszani a mostani turbulencia: a Dialóg Expander 5 éves hozama is már több mint 9%-os mínuszt mutat. Tartják magukat viszont az elmúlt években nagyot szárnyaló orosz és magyar alapok és az OTP Supra is, ha 5 éves hozamokat vizsgálunk.

A legnagyobb alapok közül sem a Supra már az egyetlen, amely komolyabb veszteséget szenvedett el: az MKB Egyensúly alap idei hozama 4,42% veszteség után már 7,54%-os mínuszban van. A kötvényalapok és ingatlanalapok egyelőre tartják a frontot.

Célszerű egy pillantást vetni a befektetői reakciókra is. A nagyobb kötvényalapok masszív vagyonbeáramlást tapasztalhattak péntektől szerdáig, az Amundi óvatos kötvényalap lakossági sorozata közel 6 milliárd forintnyi friss tőkére tehetett szert. Az intézményi befektetők is menekítik a pénzt, erre enged következtetni legalábbis az, hogy a Raiffeisen kötvény alapjának intézményi sorozata 1,7 milliárd forintos vagyonbeáramlásra tett szert három nap alatt. Egymilliárd forint fölött hízott a CIB Start és az OTP Optima rövid kötvényalapok vagyona is.

Érdekes, hogy a legnagyobb vagyonkiáramlást éppen egy piacsemleges ingatlanalap szenvedte el, ez vélhetően azért történt, mert likviditási sokk miatt aggódnak a befektetők, de két másik kötvényalap is több milliárd forintos tőkekivonást kellett, hogy elszenvedjen és a Suprából is kivettek 840 millió forintot, vélhetően azért, mert megijedtek az egyébként hosszú távú befektetésre való alap rövidtávú árfolyamveszteségétől. Az ingatlanalapok visszaváltást egyébként egy tavaly májusi rendelet szerint T+180 napra korlátozza az MNB, de ez régebben vásárolt befektetési jegyekre nem érvényes.

Bár az értelmezhető árfolyamadatokkal rendelkező alapok 81%-a bukott péntektől szerdáig, volt olyan alap, amivel nyerni is lehetett a turbulenciában. Az MKB Rotunda abszolút hozamú alap 9,42%-os teljesítményt tett le az asztalra három nap alatt, de jól ment a Hold HTM alap is 3,7%-os hozamával és az OTP Sigma is, 2,73%-os teljesítménnyel.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni. A most nagyot eső alapok többnyire mind 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak.

Címlapkép: Getty Images