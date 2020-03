Sötét ragyogás – Plugor Sándor emlékkiállítása a Vigadóban

Nyolcvan éve született Plugor Sándor erdélyi festő- és grafikusművész. Születésének évfordulóján, március 4-én nyílt meg a Magyar Művészeti Akadémia által rendezett emlékkiállítás a műveiből, amelyen a változatos életmű legfontosabb állomásaival ismerkedhetünk meg. A tárlatot könyvkatalógus megjelenése is kíséri.

Kép forrása: MMA

Plugor Sándor 1940-ben született a háromszéki Kökösön. Gyermekkorának és szülőfalujának maradandó élménye megmutatkozik a vásznain. Művészetére a falusi gyermekkoron túl édesapja hadifogságból való hazatérése is hatott. Marosvásárhelyen járt képző- és zeneművészeti középiskolába, majd a kolozsvári Ion Andreescu Főiskolán folytatott tanulmányokat, ahol mestere Miklóssy Gábor volt. Szervátiusz Jenő is tanította. Rajztanárként, folyóiratok grafikai felelőseként, díszlet- és kosztümtervezőként, valamint muzeográfusként is dolgozott. Külföldi útjai, kiállításai, nemzetközi alkotótáborokon való részvétele is formálta a látásmódját, művészi kifejezőrendszerét. Többek között nagy hatással volt rá a New York-i Metropolitan Múzeumban az afroamerikai szobrászat és a törzsi kultúra megjelenése.

Plugor Sándor változatos műfajokban dolgozott, életművében az olaj- és temperafestmények éppúgy megtalálhatók, mint a tusrajzok, fémkarcok vagy éppen a monotípiák. Az idő múlása, az öregedés folyamata is foglalkoztatta, ennek bizonyítéka a Szilágyi Domokos költővel közösen készített Öregek könyve. Művei tanúsítják az emberi sorsok iránti fogékonyságát, az idősekkel, embertársaival szembeni empátiáját. Lendületesen megfestett lovai emberi jelképek, gyermekkori élményeiből táplálkoznak. A lósorozat és az irodalmi ihletésű metszetek után, élete utolsó éveiben nagyméretű képeket, tusrajzokat készített. Munkáinak első pillantásra komornak tűnő világában megcsillan a humor és a remény lehetősége is. Művei számos közgyűjteményben szerepelnek, többek között a Magyar Nemzeti Galériában és a Petőfi Irodalmi Múzeumban is találkozhatunk velük.

A kiállítást kísérő, Plugor Sándor című albumban az életrajz legfontosabb állomásai, színes reprodukciók, valamint tanulmányok is segítik a művész iránt érdeklődőket az eligazodásban. A kötet szerkesztője Plugor Magor.

Plugor Sándor (1940-1999) emlékkiállítása.

A kiállítás kurátora: Miklóssy Mária

Helyszín: Pesti Vigadó, a Magyar Művészeti Akadémia székháza

Megtekinthető: 2020. március 5. – 2020. április 19.

Szerző: műtárgy.com