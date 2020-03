Nagyon csúnya, ami a magyar alapoknál megy: van, ahol már 60% a mínusz

Egyre nagyobb a pánik a tőzsdéken, bár a koronavírus gazdasági hatásairól még szinte semmi konkrétat nem lehet tudni. Az egy hét alatt lejátszódó, 20% körüli piaci eséseket a magyar befektetési alapok is megérzik, mind hozam, mind pedig vagyonáramlás szempontjából, olyan alap is akad, amely az év eleje óta már 60%-os mínuszban van. Pánikolni persze továbbra sem érdemes, hiszen az alapokat kezelő profi befektetők többéves kifutású befektetési stratégiákat követnek.

A múlt héten gyakorlatilag bedöntötte a koronavírus-pánik a tőzsdéket és tovább tetézte a hangulatot az olajpiac összeomlása. A globális pánikhangulat péntek zárástól csütörtök zárásig

18%-kal küldte lejjebb a Dow Jones Indexet,

21,5%-kal a BUX-ot,

21,3%-kal a Eurostoxx 50-et.

Pénteken aztán felpattantak a tőzsdék, de hétfőn, a Federal Reserve történelmi kamatvágása és a világ jegybankjainak összevont fellépése után tovább folytatódott a pánikhangulat. A magyar befektetési alapoknál viszont egyelőre még csak a csütörtöki kereskedés eredménye látszik és többnyire itt sem túl rózsásak a számok.

A múlt heti legfrissebb elérhető, csütörtöki adatok szerint a hét piaci eseményei az alig másfél éve indult Axiom Aplus devizaopciókkal kereskedő alapot viselték meg: a portfólió 56%-ot adott le az értékéből négy nap leforgása alatt. Ezen kívül a különösen gyengén teljesítő régiós részvénypiacok esése miatt a leggyengébben teljesítő alapok szinte mind közép-európai, lengyel, orosz és hazai részvényalapok; ezek a portfóliók 24-26%-os mínuszokat szenvedtek el.

Az év eleje óta is többnyire ezek az alapok, illetve az Accorde görög alapja szenvedték a legnagyobb árfolyameséseket. Látható, hogy az év eleje óta már 40-60%-os mínuszokkal is találkozhatunk, ami nagyon komoly leértékelődést jelent.

Az év eleje óta egyébként több mint 120 alap-sorozat van már minimum 20%-os mínuszban és alig 70 olyan alap van, amelynek pozitív a hozama.

Érdemes azt is megjegyezni, hogy bár nagyot esett a legnagyobb magyar abszolút hozamú alap is, az OTP Supra, veszteség szempontjából az orosz és valószínűleg hamarosan a régiós részvényalapok is hamarosan megelőzik majd.

Már a legnagyobb alapok sem bizonyulnak teljesen ütésállónak: a tízből hat alap legnagyobb magyar alap hozama mínuszba fordult az idei évre nézve, a legjobb hozama a toplistán viszont még mindig az ingatlanalapoknak van az év eleje óta.

Nem minden alapot vernek persze szét a piaci események: több olyan alap is akadt, amely komolyabb hozamot tudott elérni a turbulenciában. Péntektől csütörtökig a legnagyobb hozamot az OTP Sigma érte el, amely több mint 7%-ot keresett befektetőinek, de jól teljesített a Hold HTM alapja és az MKB Rotunda is.

Az év eleje óta az OTP nyersanyagalapja, a Föld Kincsei áll a legjobban hozam szempontjából, amely közel 19%-ot emelkedett az év eleje óta, az alapot kezelő portfóliómenedzser egy Portfolio-konferencián beszélt legutóbb a befektetési stratégiájáról:

Kapcsolódó cikkünk 2020. 03. 10. Mibe menekítsük a pánik elől a pénzünket? Válaszolnak a profik

Célszerű egy pillantást vetni a befektetői reakciókra is. A nagyobb kötvényalapok masszív vagyonbeáramlást tapasztalhattak péntektől szerdáig, az Amundi óvatos kötvényalap lakossági sorozata közel 6 milliárd forintnyi friss tőkére tehetett szert. Az intézményi befektetők is menekítik a pénzt, erre enged következtetni legalábbis az, hogy a Raiffeisen kötvény alapjának intézményi sorozata 1,7 milliárd forintos vagyonbeáramlásra tett szert négy nap alatt. Egymilliárd forint fölött hízott az Amundi Rugalmas Kötvény Z sorozata és az OTP Optima rövid kötvényalapok vagyona is.

Érdekes, hogy a legnagyobb vagyonkiáramlást éppen egy piacsemleges ingatlanalap szenvedte el, ez vélhetően azért történt, mert likviditási sokk miatt aggódnak a befektetők, de két másik kötvényalap is több milliárd forintos tőkekivonást kellett, hogy elszenvedjen és a Suprából is kivettek 1,2 miliárd forintot, vélhetően azért, mert megijedtek az egyébként hosszú távú befektetésre való alap rövidtávú árfolyamveszteségétől. Az ingatlanalapok visszaváltást egyébként egy tavaly májusi rendelet szerint T+180 napra korlátozza az MNB, de ez régebben vásárolt befektetési jegyekre nem érvényes.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni. A most nagyot eső alapok többnyire mind 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak.

Címlapkép: Getty Images