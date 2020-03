A fintecheket is szétverik a koronavírus miatt pánikoló befektetők

Komoly fejfájást okoz a fintechcégeknek is a koronavírus, hiszen több nagy játékos közülük a kkv-kat, különösen az éttermeket, kereskedőket látja el fizetési megoldásokkal – írja a Wall Street Journal . A tőzsdei cégek részvényein is látszik a félelem: a Square értéke gyakorlatilag feleződött két hét alatt.

A befektetők már kezdik beárazni a veszteségeket: a fizetési megoldásokat szállító Square papírjait 29%-kal ütötték lejjebb a hétfői kereskedésben, ami a fintech tőzsdei bevezetése óta a legnagyobb napon belüli esés. Szerdán aztán újabb 12%-ot estek a fintech részvényei, egészen 39,5 dollárig. Február vége óta lényegében feleződött a Square értéke.

A Squaret azért verték szét, mert elsősorban kkv-nak nyújt fizetési megoldásokat és a tranzakciók után szed be díjakat. Mivel rengetegen maradnak otthon és költenek kevesebbet kisboltokban, éttermekben, a fintechcég bevételei is jelentősen eshetnek. Hiteleznek is a cégeknek, ami szintén veszélybe kerülhet, hiszen a kimaradó bevételek miatt a kkv-k adósminősítése is romlik majd.

Hasonlóan járt a kkv-hitelezéssel foglalkozó On Deck Capital is, melynek részvényei 37,24%-ot olvadtak le szerdán, a cég papírjai alig 66 centet érnek. Csak a héten 61%-ot esett a vállalat részvényeinek értéke.

Az On Decknek 1,3 milliárd dolláros kkv-hitelportfóliója van, egyrészt ennek kamatain, másrészt pedig az új hitelek kihelyezésének díjain keres a fintechcég. Most mindkét bevételi forrásuk veszélyben van a járvány miatt.

Még a nagyobb fizetésfeldolgozókat is ütötték: a 24 millió online kereskedőt kiszolgáló PayPal részvényeik árfolyama 16%-ot esett hétfőn, 92,72 dollárra, majd szerdán még 6,6%-ot estek. Ez volt a PayPal legnagyobb esése, mióta leváltak az eBayről.