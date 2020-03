Elvéreztek a magyar alapok: rengeteg a 20-30%-os mínusz

Portfolio Cikk mentése Megosztás

A piaci pánik fokozódásával együtt a magyar befektetési alapoknál is egyre nagyobbak a mínuszok: egyáltalán nem mondható kivételnek most már egy 20-30%-os leértékelődés az év eleje óta, a legnagyobb abszolút hozamú alap, az OTP Supra pedig már majdnem 39%-os mínuszban van. A legnagyobb esések a lakossági piacon most már a 70%-hoz közelítenek.