5 részvény, amivel rommá kereshetted magad a koronavírus-járvány alatt

Leolvadtak a világ tőzsdéi a koronavírus-pánik miatt az elmúlt hetekben, mégis akadt néhány részvény, amivel degeszre kereshették magukat a befektetők. Ha belenyúltunk 1-1 olyan gyógyszeripari vagy vegyipari cégbe, ahol gyártanak a Covid-19 elleni védekezéshez szükséges eszközöket, gyógyszereket, akár több száz százalékos hozamot zsebelhettünk be rövid idő alatt. Megnéztünk ötöt azok közül a cégek közül, melyeknek részvényeivel igen jelentős hozamokat lehetett elérni az elmúlt hónapokban.

GeoVax

A GeoVax egy kisebb amerikai biotechnológiai cég, fő profilja a HIV elleni gyógyszerek, egészségügyi szerek fejlesztése, céljuk, hogy a lehető legtöbb olyan betegség ellenszerét fedezzék fel, melynek még nincs vakcinája. Január végén egészen 2,6 dollárig emelkedtek a cég részvényei 80 centről, amikor bejelentették, hogy egy kínai céggel közösen dolgoznak a Covid-19 ellenszerén. Ez mintegy 225%-os emelkedésnek felel meg.

A befektetők aztán dobták a kitettségüket, amikor kiderült, hogy közel sincs annyira előrehaladott állapotban a vakcina kifejlesztése, mint azt korábban remélni lehetett és számos, sokkal nagyobb vállalat kezdett el dolgozni az ellenszeren. Most a GeoVax papírjai alig 0,2 dollárt érnek, így egyelőre úgy tűnik, nem járt túl jól az, aki a cég hosszú távú sikerében reménykedett.

Bellerophon Therapeutics

Ez egy újabb, viszonylag kicsi amerikai vállalat, melynek részvényei egy nap alatt emelkedtek jelentősen, miután az amerikai élelmiszer- és gyógyszeripari hivatal engedélyezte az egyik gépük használatát a koronavírus elleni küzdelemhez. A Bellerophon papírjai 18 dollárra ugrottak egy nap alatt 3,34 dollárról (+430%), aztán 11,99 dollárra estek vissza, ami még mindig 129%-os emelkedés az év eleji, 5,25 dolláros árfolyamhoz képest.

Regeneron

A Regeneron egy amerikai gyógyszeripari óriás, a múlt héten kezdték el egy gyógyszerüket, a Kevzarát kísérleti jelleggel kipróbálni koronavírusos betegeken, egy másik gyógyszeripari multival, a Sanofival közösen. A hírre a Regeneron papírjai 11%-ot ugrottak, egészen 492 dollárra. Önmagában ez az emelkedés talán nem olyan markáns, de fontos megjegyezni, hogy a cég részvényei az év eleje óta a hír bejelentéséig már 32%-os pluszba repültek úgy, hogy közben az S&P 500 Index, melynek a vállalat is tagja, már 22,35%-os mínuszban járt. Cikkünk megírásakor egy Regeneron-részvény egyébként 431 dollárt ért, ami 16%-os emelkedés az év elejétől fogva.

Clorox

A Clorox neve itthon is ismerősen csenghet, hiszen a vegyipari vállalat Magyarországon is számos fertőtlenítőtípust, fehérítőt és tisztítószert forgalmaz. Március 17-ig egészen 198 dollárig tépték a cég papírjait a befektetők, ami az év elejéhez képest mintegy 30%-os emelkedést jelent. Bár most 170 dollár körül van a vállalat egy részvényének értéke, ez még mindig 13%-os erősödés az év eleji értékhez képest, ami idén eddig kiemelkedő hozam egy S&P 500 komponens vállalat számára.

Kawamoto

A koronavírus-pánik egyik legnagyobb nyertese talán a japán Kawamoto, illetve pontosabban a cég befektetői. A vállalat egészségügyi eszközöket gyárt, ezen belül is jelentős szereplők a szájmaszk-piacon; ahogy elhatalmasodott a koronavírus-pánik Ázsiában, sosem látott érdeklődés mellett pattantak fel a cég papírjai. 3795 jenig szárnyalt a Kawamoto-részvények értéke január 31-ig, pedig az év elején még csak 455 jent értek a gyógyeszköz-gyártó papírjai, ez nagyjából 734%-os emelkedésnek felel meg. Bár az árfolyam azóta visszakorrigált 1370 jen köré, ez még mindig több mint 200%-os pluszt jelent az év eleji értékhez képest.