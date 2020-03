CIB: elég csak végignézni a beszerzési menedzser indexeken

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a CIB Alapkezelő írását olvashatják:

"Nem kell részletes gazdasági elemzésekbe bocsátkozni ahhoz, hogy felmérjük a koronavírus-járvány reálgazdasági hatását, elég csak végignézni a szinte minden országban történelmi mélypontjára eső feldolgozóipari beszerzési menedzser indexeken. A monetáris hatóságok és a kormányok válasza arányos ezzel a reálgazdasági sokkal, a teljesség igénye nélkül csak a Fed eddigi lépéseit idézve:

összesen 150 bázispontos kamatcsökkentés két lépésben, illetve az overnight hiteleszköz kamatcsökkentése 50 bázispontra,

korlátlan likviditás nyújtása a repo (értékpapírvisszavásárlási) műveletek kibővítésével: overnight, 2 hetes, 1 hónapos, 3 hónapos futamidőkön óriási meghirdetett mennyiségekkel (500 milliárd, 1 trillió dollár),

treasury és jelzálog-fedezetű értékpapír (MBS) vásárlás: először 700 milliárd dollár, majd korlátlan keretösszegig,

új hitelprogramok: Elsődleges forgalmazók (PDCF), Kereskedelmi papírok (CPFF), Pénzpiaci alapok (MMLF) hiteleszköze, TALF program indítása,

kötelező tartalékráta csökkentése 0 százalékra.

Az USA kötvénypiaca szempontjából a végeredmény: 0-ról induló és 80 bázispontig emelkedő hozamgörbe (ezt a meredekséget valószínűleg meg is szeretné tartani a Fed), továbbá a spreaddel kereskedett termékek (vállalati kötvények, jelzálogkötvények, értékpapírosított hitelek) esetében is a spreadek totális kontrollja. Kis késéssel ugyanez a törekvés figyelhető meg az EKB részéről is: itt egyelőre a kamatokhoz nem nyúltak, de addicionális 120 milliárd euró összegű eszközvásárlásról döntöttek az idei évben (elsősorban vállalatikötvény-vásárlás), és egy új eszközvásárlási programot is létrehoztak (PEPP) 750 milliárd euró keretösszeggel. Várakozásaink szerint a hozamgörbekontrollt az MNB is meg tudja valósítani. Az MNB nem közvetlenül fog állampapírokat vásárolni, hanem inkább a likviditás nyújtását tette korlátlanná, és tolta ki 5 évre, fix kamatozású, a bankoknak nyújtott fedezett hitelek formájában. Mivel hitelfedezetként állampapír is elfogadható, az MNB tenderei fogják meghatározni a hozamgörbe elejét és meredekségét az 5 éves tenorig.

A kötvénypiacokon ezért egyértelmű a long pozíció. A részvénypiacokon egyelőre egyszerű hüvelykujjszabály alapján érdemes befektetni: ameddig a vírusfertőzés napi új esetszáma meredeken nő, addig érdemes távol maradni a tőzsdéktől, még akkor is, ha az értékeltségek egyes részvények esetében szinte értelmezhetetlenül alacsonynak tűnnek, ellen kell tudni állni a korai beszállásnak. Ha a fertőzés napi esetszámának globális emelkedési üteme – az úgynevezett második derivált – csökken, érdemes lehet újra megvenni a részvényeket, a fertőzés lanyhulásával a V alakú felívelés mind a reálgazdaságban, mind a tőzsdéken nagyon valószínű. A kötvénypiacokra hamarosan visszatérő relatív nyugalom mellett (a vállalati csődök száma nyilvánvalóan emelkedni fog) a részvénypiaci pánik, az irracionális mértékű eladási hullámok folytatódhatnak. Az elmúlt évtizedek vívmányai, az elektronikus és algoritmusalapú kereskedés, valamint a tőzsdén kereskedett alapok (ETF) térhódítása nagymértékben hozzájárulnak ehhez a folyamathoz. A részvénysúlyt ezért nullán tartjuk, a már korábban is nagyon alacsony részvénysúlyt pedig a hazai kötvényekre csoportosítottuk át. A nyersanyagpiacból nem szálltunk ki, itt a visszapattanás még élesebb lehet, mint a részvénypiacok esetén, de egyelőre további felülsúlyozást ebben az eszközosztályban sem tartunk indokoltnak."

