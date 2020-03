Equilor: Átmenetileg behúzta a féket a világgazdaság, érdemes beszálló pontokat keresni

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban az Equilor Alapkezelő írását olvashatják:"

A 2008-as válság óta nem tapasztalt eséseken vannak túl a piacok az első negyedév utolsó hónapjában. A világon sorra adták ki az utazásokat és ezt követően a helyi mozgást korlátozó intézkedéseket a kormányok ezzel is próbálva megfékezni a fertőzés elterjedését és az esetszámok felfutását. Jelenleg a tőkepiacokat a vírussal kapcsolatos adatok és a döntéshozóktól az ezekre való fiskális és monetáris válaszok mozgatják. A gazdaság helyreállásához egészséges emberek kellenek, akik biztonságban tudják végezni a munkájukat. Végső megoldást csak a vakcina kifejlesztése fog hozni, melyen jelenleg is világszerte sok kutató dolgozik. Egyelőre egy éven belüli időtávon nem valószínű, hogy védőoltás széles körben elérhető lesz.

A közeljövőben továbbra is számolni kell a vírus jelenlétével, ami miatt a korlátozó intézkedések is jelen lesznek a világban. Egyfajta húzd meg-ereszd meg szituációra számítunk, mely során a korlátozások mértéke az éppen aktuális esetszám alakulásának függvénye lesz. Egy-egy gócpont visszaszorítása, eltűnése azok részleges feloldását, újbóli megjelenése pedig ismételt szigorítást hozhat majd maga után. A tünetmentes terjedés, a hosszú lappangási időszak és a magas reprodukciós ráta miatt egyelőre csak az emberi kontaktusok visszaszorításával járó intézkedések a hatásosak. Távol keleti országok példája is mutatja ezek sikerességét:·

Hong Kong: oktatási intézmények bezárása, közösség fegyelmezett reakciója, kijárási tilalmak bevezetése·

Szingapúr: szigorú karantén szabályok betartása·

Dél Korea: rendkívül széles tesztelés és a fertőzési láncok visszafejtése tudta megállítani az exponenciális terjedést

A legfrissebb számok alapján hatásosnak bizonyulnak ezen intézkedések Európa jelenleg legjobban sújtott régióiban is (pl. Olaszország). Amerikában még most tart felfutó fázisában, kérdés, hogy mennyire tudtak felkészülni erre. Jelenleg sok privát és állami kapacitást mozgósítanak a szükséges eszközök legyártására.

A gazdaság gyors talpra állásának legfontosabb feltétele a munkahelyek és munkavállalók megőrzése, legyen hova és legyen kiknek visszamenni. Ehhez világszerte látható a fiskális és monetáris intézkedések meghozatala a döntéshozók által, eddig nem látott értékű mentőcsomagok és likviditást biztosító intézkedések formájában. A Fed két lépésben lecsökkentette a kamatokat a 2008-as válságban látott nulla közeli szintekre, melyet több fejlett országbeli társa is követett, akiknél még szintén volt tér a kamatvágásokra. Ezzel a fejlett piaci kötvények felértékelődtek, ám ezt a hatást az említett intézkedések valamelyest tompították. A hazai kötvények elszakadtak ezúttal a core-piacok mozgásaitól. Itt jelentős felárnövekedés volt megfigyelhető, átmenetileg még 3% fölötti hozammal is jegyezték a 10 éves állampapírt, melyre legutóbb bő egy éve volt példa. Egy jelentősebb átsúlyozást eszközölünk az eddig magasabb kötvényaránnyal rendelkező portfoliónkban. Több, mint 10%-kal csökkentjük az eszközosztály súlyát, elsősorban a nemzetközi kitettség visszavétele a jelentős.

Az előző ajánlónkban a kivárás mellett döntöttünk, mely jó lépésnek bizonyult. Egyelőre még úgy ítéljük meg, hogy elkerülhető egy hosszan tartó recesszió, amennyiben 1-1,5 hónapon belül elkezdődnek a korlátozások fokozatos feloldásai, illetve a gyártókapacitások visszaállásai. Ugyan vannak a további esést katalizáló eseményeknek esélyei, mint például, hogy Amerikában kénytelenek lesznek általános karanténokat bevezetni, gyárakat teljesen leállítani. Ilyen lehet még Kínában egy másodlagos, immáron behurcolt járvány kialakulása is. Jelenleg úgy látjuk, hogy ezek ellen megteszik a szükséges óvintézkedéseket. Pozitív katalizátora lehet az emelkedésnek egy olyan már meglévő gyógyszer megtalálása, amellyel a fokozott kórházi ellátást igénylők arányát le lehet csökkenteni. Mindezen kockázatok mellett a mostani szintek kedvező beszállási lehetőséget nyújtanak véleményünk szerint a részvénypiacokon, az arányokon globálisan emelünk.

Az olaj tovább esett a változatlanul kieső kínai kereslet és az európai járványhelyzet súlyosbodása révén. Ezen felül az orosz-szaúdi ellentét következtében a nagyobb kulcsszintek sem fogták meg a fekete aranyat, így az március végére harmadolódott az év eleji szintjeihez képest, ezzel közel két évtizedes mélypontra esve. A nemesfémek eleinte a kényszerlikvidálások következtében együtt estek a piacokkal, ám a hó végére az arany az 1600 dolláros szint fölé került. A nyersanyagok arányán enyhén csökkentünk, elsősorban az aranykitettségünkből. A portfolióban az alternatív befektetési formák közül az ingatlan és a Hedge fund/abszolút hozam arányait továbbra is változatlanul hagyjuk."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.