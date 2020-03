Raiffeisen: 2020 márciusa rendkívül eseménydús volt a tőkepiacokon

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

2020 márciusa rendkívül eseménydús volt a tőkepiacokon, a COVID-19 járvány eszkalálódásának hatására folytatódott a február végén elkezdődött esés. Márciusban már biztossá vált, hogy világjárványról beszélhetünk, és a hosszú lappangási idő miatt valószínűleg sokkal súlyosabb a helyzet, mint azt az aktuális fertőzöttségi számokból látni lehet. Ennek megfelelően a piac is elkezdte árazni ezeket a kockázatokat, és többször is 10% körüli esést mutatott egy nap alatt. A Vix Index is a 2008-as csúcsokat ostromolta, azaz jelentős felárat voltak hajlandóak fizetni az S&P 500 Indexre szóló put opciókért a befektetők. A döntéshozók reakciója sem maradt el, monetáris és fiskális csatornák is megnyíltak. Az amerikai jegybank szerepét betöltő Federel Reserve két ütemben 1,5%ponttal csökkentette irányadó kamatát, illetve először fix összegű, majd gyakorlatilag korlátlan mennyiségi lazítási programot jelentett be. Az Európai Központi Bank is több csatornán keresztül elkezdte jelentősen támogatni a kötvény és hitelpiacot. Mivel ebben a problémában önmagában a monetáris segítség nem elég, így az államok is költekezésbe kezdtek, akár a jelentős eladósodottság árán is, hitelkeretek, szociális juttatások illetve adóelengedések formájában ösztönözni próbálják a gazdaságokat. A jelen környezetben a vállalatoknál a túlélés a cél, ami azoknak a szereplőknek sikerülhet, ahol alapból kicsi az eladósodottság, így tovább tudják a veszteséges üzletmenetet fenntartani. A jelenlegi status quo-t nehéz kiolvasni, mivel várhatóan nem pár hétig fog tartani a leállás, azonban 1-2 hónapnál hosszabb időtávon kevés kapaszkodója van a piaci szereplőknek, leginkább a probléma jellegéből fakadóan. Az mindenesetre valószínű, hogy a termelésleállás okozta kínálati sokk, a fiskális lazítás keretében egyes országokban bevezetett juttatások és a monetáris politika elegye középtávon meglehetősen inflatorikus lehet. Ebben a környezetben az arany és a reáleszközök tudnak jól teljesíteni, a mostani környezetben pedig van is lehetőség kedvező árazású részvényeket találni.

A hazai piac is lekövette a nemzetközi trendeket, mind a tőkepiaci mozgások terén, mind pedig szabályozói oldalon. Egyetlen kivétel, hogy a hazai fiskális politika a probléma súlyához mérten, egyelőre meglehetősen szerény intézkedéseket foganatosított. A Magyar Nemzeti Bank eltörölte a bankok tartalékrátáját, illetve 5 éves lejáratig felső határ nélküli hitelkeretet biztosít. Ennek keretében fix kamaton tudnak a bankok fedezett hitel felvenni, aminek hatására lejjebb jöhet a magyar hozamgörbe alapkamatnál magasabb szegmense. A hitelmoratórium segíti a lakossági fogyasztás visszaesésnek tompítását, azonban a várható reálgazdasági kontrakció jelentős mértékű lesz.

A jelen környezet már megérett az óvatos kockázatvállalásra, mind a részvény mind pedig a nyersanyagpiacon. Fontos azonban, hogy elkapni az esés alját nem igazán lehet, így érdemes tartalékolni."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.