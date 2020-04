Nincs előrelépés az árháborúban, ma is zuhan az olaj

Hétfő estére nyolc százalékkal lett olcsóbb az olaj miután továbbra sem tudni, hova vezethet az orosz-szaúdi árháború, egyelőre a megegyezés nagyon távolinak tűnik.

A WTI hordónkénti jegyzése 26 dollár alá esett hétfőn, ez 8,5%-os zuhanást jelentett, de a Brent is 30 dollár alatt járt, ami több mint 5%-os esésnek felelt meg. Az ok továbbra is az, hogy az OPEC tagjai képtelenek megállapodni a kitermelés csökkentéséről.

Az előzetes tervek szerint ma este ült volna össze az olajkartell, a múlt hét végén az fűtötte a piacot, hogy egyáltalán szóba állnak egymással a felek, azonban a hétvégén kiderült, hogy nem lesz találkozó. Ettől ábrándultak most ki a befektetők. A CNBC forrásai szerint talán csütörtökre sikerül tető alá hozni az egyeztetést, de már senki nem meri készpénznek venni.

Elsősorban Oroszország és Szaúd-Arábia nem tudnak megegyezni a kitermelés csökkentéséről, de ez a teljes 14 tagú kartellt magával rántotta. A felek most abban látják a kiutat, hogy az USA esetleg kész közvetíteni, egyre több a spekuláció arról, hogy már az Amerikaiak is egy termeléscsökkentést támogatnának, így kimozdíthatják a holtpontról a tárgyalásokat kívülállóként.