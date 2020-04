Nagyot buktak azok is, akiknek életbiztosításban hever a pénzük. Van remény?

Bár tavaly szép teljesítményt tudtak felmutatni, a 2020-as tőkepiaci vihar a biztosítói eszközalapokat is megtépázta, a portfóliók jelentős többsége komoly mínuszt mutat az év eleje óta. A MoneyMoon exkluzív adataiból kiderül az is, hogy sok biztosítónál tapasztalható az esések hatására a kockázati kitettség csökkenése, viszont a késve aktiválódó stop-loss megbízások miatt néhol komoly veszteségeket szenvedtek az ügyfelek. A szakértők azt javasolják, hogy az elméleti veszteségek miatt nem érdemes ugrálni az eszközalapok közt, hiszen rendszeres befizetések mellett akár még az előnyünkre is fordíthatjuk a volatilitást.

A MÁP+ sikere mellett 2019-ben a hazai biztosítói eszközalapok a szuperállampapír kondícióinál látványosan jobb teljesítményeket voltak képesek produkálni, hogy aztán 2020-ban ez gyorsan elillanjon. A MoneyMoon adataiból kiderül, hogy 2019 második felében, de 2020-ban is egyes befektetési politikákon belül szép teljesítménykülönbségeket látunk a hazai biztosítói eszközalapoknál.

Az alábbi grafikonokon a biztosítói eszközalapokat ábrázoljuk befektetési politika szerinti bontásban, egy oszlop egy befektetési politika kategóriát, egy pont egy eszközalapot képvisel. Érdemes itt megjegyezni, hogy a hazai biztosítói eszközalapok száma jóval meghaladja a hazai befektetési alapok számát.

Az ábrákról kiderül, hogy körülbelül 20 olyan eszközalap van, amely pluszban áll az év eleje óta. 1-1 esetben kifejezetten nagy, 40-45%-os mínusszal is találkozhatunk. Persze nem mindenki vesztett pénzt, akadnak olyan portfóliók is, melyek 15% fölötti, 20%-ot megközelítő növekedést mutatnak, de egy befektetési politika 5 eszközalapja mutat csak 10% fölötti teljesítményt. A MoneyMoon eszközalap-kategóriái nem nyilvánosak, ezért nem derül ki az adatokból, hogy pontosan melyik kategória felülteljesítő, illetve melyik alulteljesítő, de a pénzpiaci alapok nincsenek benne az összehasonlításban.

A hazai befektetési alapoknál már 2019 második felében is voltak a MÁP+ konstrukciót alulteljesítő befektetési alapok, az abszolút hozamú és származtatott alapoknál. A két grafikon igazolja, hogy a hazai befektetési alapoknál is az egyes befektetési politikákon belül vannak teljesítménykülönbségek, ha nem is a pénzpiaci, rövid hazai kötvényeket és hazai hosszú kötvényeket reprezentáló első 3 oszlopban. A 2020-as teljesítményeknél az abszolút hozamú és származtatott, illetve árupiaci befektetési alapokat reprezentáló utolsó 3 oszlopnál már igazán szembeötlő, elképesztő hozamspektrum tárul elénk.

Akár az eszközalapoknál, a befektetési alapoknál is a piaci portfóliók jelentős többsége mínuszban van, itt még 1-1 40, sőt, 60%-ot meghaladó veszteséggel is találkozhatunk. A 0 fölötti teljesítményt mutató alapok száma sokkal magasabb viszont, mint az eszközalapok közt, illetve a szélsőértékek is magasabbak: több alap is van, amely 30%-ot meghaladó, 40%-os megközelítő hozamot produkált.

A biztosítói eszközalapok szórása azért nagyobb, mert az eszközalapokban a mögöttes portfolióelemek közt nemcsak hazai befektetési alapokat, hanem nagy számban külföldi befektetési alapokat is találunk, illetve a TKM- csökkentésre irányuló törekvések jegyében több biztosító ETF-ekre állt át.

Két konkrét példát is célszerű megvizsgálni. A MoneyMoon szabadalmaztatott technológiájával az is vizsgálható, hogy az egyes piaci szereplők eszközalapjai az egyes befektetési politika-kategóriákon belül hogy teljesítettek. Ne feledjük: az eszközalap-teljesítmények maximalizálása nemcsak az ügyfél érdekeit szolgálja, hanem a vagyonkezelői bevételeket is optimalizálja.

Nézzük meg közelebbről, hogyan hatott a pénz- és tőkepiacok volatilitása az elmúlt hetekben a biztosítók eszközalap-palettájára. Mellékelve egy biztosító forintos etikus eszközalap-kínálata, a februári állapot még a vihar előtti csendet tükrözi, a márciusi már a legnagyobb tőkepiaci zuhanásokat is tartalmazza. Szépen látszik, hogy a kezelt vagyon több milliárddal csökkent a pénz- és tőkepiaci turbulenciák közepette. A biztosító ebben a környezetben az ügyfelek szemszögéből helyesen reagált, mint azt a 2 táblázat igazolja.

Az ügyfelek kockázati kitettségét csökkentették, ami a likviditási alap közel megtriplázódása igazol. Az egyes eszközalapok adatsorait részletesen elemezve azonban kiderül, hogy itt azért van még tér optimalizálni. A stop-loss/start buy mechanizmus továbbra sem kezeli optimálisan a piaci volatilitás változó mértékét. A biztosítók eszközalapjainak kezelt vagyonait elemezve az is szembeötlő, hogy a diverzifikációt lehetne még optimalizálni.

De hogyan is tud a biztosítók által kínált stop-loss szolgáltatás az ügyfelek érdekeit nem szolgáló eszközzé válni? Mellékelve egy nagyon aktuális példa. Szépen látszik egy hazai biztosító részvény-eszközalapjánál, hogy már február második felében kapott a stop-loss szignifikáns jelzéseket a napi hozamoknál, 1 milliárd forint körüli visszaváltás azonban csak 2020. március 12-én történt meg, ami szerencsétlen módon az eszközalap árfolyamának lokális mélypontját is jelentette, addigra az árfolyam 30%-ot esett.

A MoneyMoon úgy véli, talán végre itt lenne az idő felügyeleti szempontból teljeskörűen kivizsgálni a stop-loss/start buy szolgáltatás működését a biztosítóknál, hogy a kritikus pénz- és tőkepiaci környezetben az ügyfelek számára hozzáadott értéket képviseljen. Egy a biztosítók által felülvizsgált, változó pénz- és tőkepiaci környezetre optimalizált és jól működő stop-loss/start buy rendszer minden bizonnyal a közeljövöben tudna is már bizonyítani.

Nagyon fontos, hogy a jelenlegi helyzetben a tanácsadó és az ügyfél is őrizze meg nyugalmát. Az eszközalapok és a befektetési alapok is hosszú távú, legalább 3-5 éves időtávra szólnak, így nem érdemes rövid távú árfolyammozgások miatt hosszabb távú döntéseket hozni. Másrészt pedig a rendszeres díjbefizetésekkel még az előnyükre is tudjuk fordítani az árfolyam-ingadozást, hiszen érvényesülhet az úgynevezett “cost averaging” hatás.

A következő részben a hazai biztosító eszközalapok 2020-as teljesítményeit még közelebbről részletesen elemezzük, megnézzük például az “aktívan” kezelt biztosítói eszközalapokat (mellékeltünk egy példát már bemelegítésként), rámutatunk a rendellenességekre. Az azt követő részben pedig a hazai befektetési alapokat vesszük górcső alá, leleplezzük a teljesítményeket és rendellenességeket. Öveket becsatolni!