Új mélypont a szuperállampapírnál: még sosem vettek ilyen keveset a magyarok

In English

A koronavírus okozta hatások mellett valószínűleg a rövidebb munkahét is közrejátszhatott abban, hogy a szuperállampapír heti jegyzése eddig sosem látott mélységbe esett. Múlt héten a papírból összesen 19,4 milliárdot jegyeztek le a magyarok, ez az első eset, hogy 20 milliárd forint alá megy a heti kereslet.

Az ÁKK friss statisztikái szerint a múlt héten összesen 19,4 milliárd forintnyi MÁP+-t jegyeztek le a magyarok, ez az első eset, hogy 20 milliárd alá megy a heti kereslet. Ha ez így megy tovább, akkor a szuperállampapír fennállásának nem a márciusi, hanem az áprilisi lesz a leggyengébb hónapja.

A gyenge keresletben sok tényező játszhatott szerepet, rögtön például a húsvét, az ünnepek miatti rövidebb munkaheteken általában visszaesik a kereslet, de ha ebből indulunk ki, akkor valószínűleg ezen a héten sem fogunk sokkal jobb számokat látni.

Másik oldalról viszont egyértelműen a koronavírus okozta gazdasági és társadalmi hatások is közrejátszanak: a lakossági állampapírokat forgalmazó kirendeltségek vagy bezártak vagy korlátozott az ügyintézés lehetősége, a koronavírus okozta gazdasági hatások egyik eredője, hogy kevesebb lehet a rendelkezésre álló jövedelem, és így a befektethető jövedelem is, továbbá a magyar vagyonosabb réteg is kevesebbet vesz már a papírból, mint eddig. Ezeket a hatásokat bővebben itt fejtegettük:

Címlapkép: Getty Images