Kúsznak vissza a magyar alapok, de a neheze még hátravan

Már három hete emelkednek a tőzsdék kisebb-nagyobb korrekciók mellett, ez pedig jótékonyan hat a magyar befektetési alapok teljesítményére is. Bár az olajpiac épp szabályosan összeomlik, úgy tűnik, hogy nagyobb hatással – eddig – ez nem volt az alapokra, hiszen például az olajon korábban nagyot bukó Supra leépítette a kitettségét a hónapban. Kérdés, hogy mennyire érzik majd az alapok azt, ha egyszer az olajpiaci pánik átgyűrűzik a tőzsdékre is, hiszen ha újabb összeomlási kör jön, az idei mélypont óta elért hozamok aligha lesznek tartósak.

Az előző hetet ismét szolid emelkedéssel zárták a világ tőzsdéi, immáron ez a harmadik hét, hogy a koronavírus-pánik miatti összeomlás után erősödni tudnak az indexek. A megnyugvás oka kétség kívül az, hogy bár rekordmértékű összeomlásra került sor számos szektorban, az országok kormányai látszólag mindent megtesznek azért, hogy helyreállítsák a gazdaságukat és minél gyorsabban tegyék ezt meg. Szintén fontos tényező, hogy egyre több ország enyhít a koronavírus miatti korlátozásokon is.

A hangulatjavulásnak köszönhetően az európai tőzsdék idei, március 18-ai mélypontjától múlt péntek zárásig a fontosabb európai és amerikai részvényindexeknél a következő teljesítményeket láthattuk:

Az amerikai Dow Jones 21,83%-ot,

a német DAX 25,87%-ot,

a magyar BUX pedig 12,59%-ot emelkedett.

Ezzel a Dow Jones már „csak” 15,05%-os, a DAX 20,61%-os, a BUX pedig 28,01%-os mínuszban van az év eleje óta, ami azt jelenti, hogy a nyugati tőzsdék a koronavírus-pánik durván felét már ledolgozták, a BUX viszont sokkal lassabban korrigálódik.

Szintén érdemes pár szót ejteni az olaj alakulásáról, a fekete arany ugyanis nem talál magára annak ellenére, hogy a szaúdiak és az oroszok rekordmértékű kitermelés-csökkentésben állapodtak meg. Az észak-amerikai WTI-olaj árfolyama alig 11 dollár / hordóra esett vissza, ami egészen elképesztő, 78%-os zuhanást jelent az év eleje óta, míg a nemzetközi, Brent esetén 26,3 dollár / hordó az árfolyam, ami 61%-os leértékelődést jelent.

A tőzsdék visszapattanását a magyar befektetési alapokba fektetők is érezhetik, hiszen szépen, lassan kúsznak vissza a hazai portfóliók, jelentős részük, mintegy 83,1% még mindig mínuszban van az év eleje óta a BAMOSZ-on elérhető legfrissebb, április 16-ai adatok szerint. Jó hír viszont, hogy a mínuszok mértéke jelentősen mérséklődik: a piac alig 15%-a mutat 20% fölötti mínuszt, ami a mélyponthoz képest 15 százalékpontos mérséklődést jelent.

A víruspánik miatt leginkább leértékelődő alapok közül akadtak olyan szereplők, amelyek le tudták dolgozni a veszteségek egy részét, de látható, hogy több portfóliómenedzser is risk-off módba váltott annak érdekében, hogy a további veszteségeket megelőzzék. Ez kifizetődő taktikának tűnt például az OTP Supra részéről: hiába esett az alap az olaj hirtelen leértékelődése miatt több mint 35%-ot az év eleje óta, a további veszteségeket eddig úgy tűnik, el tudta kerülni a portfóliómenedzser azzal, hogy leépítette az olajkitettségét a hónap folyamán.

Az év eddigi legrosszabbul teljesítő alapjai egyébként latin-amerikai, görög és magyar részvényekbe, illetve olajba vagy devizaopciókba fektettek be.

Szépen visszatértek viszont a március 18-ai mélypontról az amerikai, orosz és nyugat-európai részvényekbe fektető alapok.

Sajnos az elmúlt 1 hónap legnagyobb „visszatérői” az év eleje óta még mindig elég jelentős mínuszokat mutatnak.

Nemcsak hatalmas leértékelődésekkel találkozhatunk, akadnak olyan alapok is, amelyek elég komoly hozamot tudtak letenni az asztalra a turbulencia ellenére. A hazai forintos, lakossági alapok közül az OTP Föld Kincsei teljesített a legjobban eddig az év eleje óta 47,5%-os hozamával, de szépen hoztak a közvetetten aranyba (vagyis többnyire arany-ETF-ekbe fektető) fektető alapok is az elmúlt hónapokban. Fontos megemlíteni a Hold MAX dolláros alapját is, amely ebben a devizában hozott több mint 41%-ot az év eleje óta.

Végül célszerű egy pillantást vetni a legnagyobb alapokra is: ahogy ezt megszokhattuk eddig, többségük ütésálló, hiszen nagyrészt az ingatlanokba, rövid kötvényekbe fektető alapok a lakosság kedvencei.

Végül fontos megjegyezni, hogy a befektetési alapok hosszú távú befektetési stratégiát követnek, nem érdemes 1-2 nap árfolyammozgása miatt pánikolni, kapkodni vagy egyéb befektetési döntéseket hozni. Az idei év legnagyobbat eső alapjai többnyire mind 3-5 éves befektetési időtávra ajánlottak. A cikk nem célja a befektetési magatartás bármilyen irányba való ösztönzése, hanem hogy egy pillanatképet adjon a szektor piaci eseményekre való reakciójáról.