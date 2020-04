Megnyerte az ezermilliárd dolláros állást, de egy fizetett út miatt most elveszítheti

Portfolio Cikk mentése Megosztás

Egyre nagyobb a botrány a norvég olajalap újdonsült és távozó vezetője körül: nem elég, hogy kiderült, hogy az új vezető egy minden költséget álló utat kínált fel a távozó Yngve Slyngstadnak, most egy olyan levél is napvilágra került, amelyben a frissen megválasztott vezető egy szívességet kér elődjétől – számol be a hírről a Financial Times.