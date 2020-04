Raiffeisen: az élet minden területe a koronavírusról szól

A "Portfólió-ajánlók" sorozatunk keretében minden hónapban arról kérdezzük a hazai alapkezelőket, hogyan állítanának össze egy közepes kockázatvállalású, középtávra szóló, fiktív modellportfóliót. Az alábbiakban a Raiffeisen Alapkezelő írását olvashatják:

"Ahogy az élet szinte minden területén, a tőkepiacokon is a koronavírusról szólt az idei év áprilisa. Míg március közepéig a járvány eszkalálódásáról szóltak a hírek és ennek megfelelően történelmi zuhanásokat éltek meg a kockázatos eszközök, addig azóta a soha nem tapasztalt gyorsaságú és óriási léptékű jegybanki és költségvetési stimulus emelkedő trendet indítottak el. A piacok magukra találását emellett az is segítette, hogy jó hírek láttak volna napvilágot a koronavírus esetek alakulásával kapcsolatban. Jelenleg úgy tűnik, hogy Európában az aktív esetek száma elérte a maximumot, a szigorú korlátozó intézkedések működnek, az egészségügyi rendszer ennél nagyobb terhelése már nem várható. Az európai országok már a korlátozások enyhítését, a gazdaság és a mindennapi élet újraindítását tervezik. Az Egyesült Államokban is a kezdeti, elsősorban New Yorkot és környékét sújtó gyors terjedés is lassulni látszik.

Számunkra azonban kérdés, hogy a kibontakozó ralli meddig tarthat, mennyire lesz hosszú életű. A gazdaságok újranyitása nem lesz egyszerű folyamat, a korlátozások feloldásával könnyen újra emelkedő esetszámokat láthatunk majd, ami csökkentheti a piaci szereplők bizalmát és elnyújthatja a gazdasági teljesítmény felfutásának időigényét. Emellett egyelőre nem látszik, hogy a gazdaság mekkora károkat szenvedett valójában. Ráadásul egy későbbi második járványhullám sem zárható ki addig, amíg nem készül el a vírus ellen védőoltás. Ez viszont várhatóan még messze van.

Külön említést érdemel az olaj piaca. Az OPEC+ tagjai ugyan végül megállapodtak a kitermelés visszafogásáról, ennek ellenére a májusi WTI olajhatáridő nem sokkal a lejárata előtt összeomlott, az árfolyama -40 dollárig esett, tehát egy eladónak 40 dollárt kellett fizetnie azért, hogy valaki átvegye tőle az olaját. Ennek oka valószínűleg a tárolási kapacitások túltermelés miatti szűkössé válása volt, így a lezárásra kerülő spekulatív pozíciók nem találtak vevőre a piacon. Bár negatív árakat csak kis volumenen láttunk, azonban nem mehetünk el az esemény mellett annak történelmi volta miatt, illetve amiatt, mert jól mutatja, hogy a jelenlegi makrogazdasági helyzetben mennyire sérülékennyé válhatnak egyes eszközök.

A hazai piac is tartogatott érdekességeket, leginkább a Magyar Nemzeti Bank szokásosnál is nagyobb aktivitásának köszönhetően. A hónap elején a forint gyorsuló gyengülésére válaszul az MNB az alapkamaton egyhetes betéti eszközt hirdetett meg, a bankszektor számára elérhető marginális jegybanki instrumentum kamatát 95 bázisponttal emelve. Nem egész egy héttel később az MNB a jegybanki hitelkamatok 95 bázispontos emelésével újabb kvázi kamatemelést hajtott végre. Így a nem is olyan régen még a régió leglazább monetáris politikát folytató intézményéből a válság kezdete óta a régióban egyedüliként kamatot emelő jegybank lett az MNB. Ezzel egyelőre sikerült stabilizálni a forintot, ráadásul az újabb jegybanki hitelprogramok valamit az állampapír vásárlási program bejelentésével a teljes kép legalább is vegyes, nem kizárólag szigortó elemeket tartalmaz.

A múlt hónapban a mérsékelt kockázatvállalást tartottuk célravezetőnek, ezen ebben a hónapban sem változtatunk. Az árazások érdemben javultak az év eleji szintekhez képest, de ebben jelentős szerepet játszik az elvárt hozamok a jegybanki lépések által kikényszerített csökkenése. A kockázatok is jelentősek azonban a következő időszakban. Az elmúlt hetek korrekciója után a fejlett piaci részvénykitettségből csoportosítunk át csupán a pénzpiaci eszközcsoportba."

Az eszközallokáció csupán tájékoztató jellegű.