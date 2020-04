Megremeghet a világ negyedik legnagyobb nyugdíjrendszere: pénzkivonási hullám jöhet a koronavírus miatt

Ausztrália legnagyobb nyugdíjalapja 4 milliárd dollárnyi vészhelyzeti készpénzkivonást prognosztizál, miután az emberek a nyugdíjra félretett pénzükből igyekeznek átvészelni a koronavírus okozta helyzetet. A tőkekivonás főként azokat a nyugdíjalapokat hozhatja nehéz helyzetbe, amelyeknek tagjai a vendéglátóiparban és a kiskereskedelemben dolgoznak – írja a Financial Times.

Az ausztrálok legnagyobb nyugdíjalapja szerint a tagok 4 milliárd dollárnyi vagyont is kivonhatnak nyugdíjmegtakarításaikból a koronavírus miatt, de a vezérigazgató-helyettes szerint a pénzkivonás sem az alapnak, sem a szélesebb körű szektornak nem jelent majd problémát. Ezt nem mindenki látja így.

A pénzkivonás azzal függ össze, hogy az ausztrál kormány a rendkívüli helyzetre való tekintettel engedélyt adott az embereknek ahhoz, hogy a nyugdíjmegtakarításaikhoz hozzáférjenek és abból maximum 20 ezer ausztrál dollár értékben pénzt vegyenek ki. Ez a lépés mintegy 30 milliárd ausztrál dolláros vagyonkivonást jelenthet az ottani nyugdíjszektornak. Ausztrália rendelkezik a negyedik legnagyobb nyugdíjrendszerrel a világon több mint 3 ezermilliárd ausztrál dolláros kezelt vagyonnal.

Néhány iparági statisztika szerint a tőkekivonási számok rosszabbak is lehetnek a 30 milliárdnál, különösen azoknál a nyugdíjalapoknál, amelyeknek tagjai a vendéglátóiparban és a kiskereskedelemben dolgoznak. Ezeknél az alapoknál sokkal nagyobb összegben jelentkezhetnek a tőkekivonások, ami azt eredményezheti, hogy az alapok kénytelenek lehetnek egyes eszközeiket áron alul értékesíteni. Az ausztrál központi bank azzal kalkulál, hogy egyes nyugdíjalapok kezelt vagyonuk 25%-át is elveszíthetik így, de egyelőre még nem biztosított semmilyen likviditási segítséget az alapoknak, hiába érkezett erre több kérés is a szektorból.

Az egyik legnagyobb nyugdíjalap vezérhelyettese szerint nem azzal van a gond, hogy az alapok nem fogják tudni teljesíteni a tőkekivonási kérelmeket, hiszen eszközeik 50%-a tőzsdén jegyzett papírokban van, tehát könnyen pénzzé tehetőek. Az lesz nagyobb gond, hogy ha el kell adniuk néhány részvényt, akkor a fennmaradó portfóliót a kevésbé likvid eszközök fogják kitenni, mint az infrastrukturális befektetések.

A cikk szerint a tőkekivonásoknak leginkább kitett két alap a Hostplus és a Rest lehet, mindkettőnek közel 3 millió tagja van, főként a kiskereskedelmi, vendéglátó-ipari és turizmus szektorokból.

Címlapkép: Getty Images