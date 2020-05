Ebből még baj lehet: egyre több pénz koncentrálódik a nagy alapkezelők kezében

A befektetési alapokban kezelt vagyon 61%-a a legnagyobb alapkezelők kezében koncentrálódik a világon, különösen az idei év első három hónapjában gyorsult fel ez a tendencia – írja a Financial Times. A lap szerint ez válság idején problémát is jelenthet, mivel a túl sok pénzt kezelő alapkezelők rendszerszintű kockázatot hordoznak.

Egyre koncentráltabb az alapkezelői piac, az olyan nagy szereplők, mint a BlackRock, a Vanguard, a State Street és a Fidelity az iparági kezelt vagyon egyre nagyobb aránya felett őrködnek, sőt, az elmúlt hetekben látott piaci turbulencia tovább növelte hatalmukat a piacon, ugyanis a befektetők a nagyobb vagyont kezelő, és ezáltal olcsóbban is dolgozó alapkezelők felé fordultak.

A Flowspring elemzőcég adatai szerint a piaci koncentráció az alapkezelők körében folyamatosan nő a 2008-as válság óta, az év első három hónapjában azonban jelentősen megugrott a nagyok kezében lévő vagyon aránya.

A legnagyobb 1%-ba tartozó alapkezelők kezelik a szektor kezelt vagyonának 61%-át.

Ez 243-szor nagyobb összeg, mint az alsó 50%-ban lévő alapkezelők által kezelt vagyon. Ez tavaly év végén még csak 208-szoros különbség volt, 2010-ben pedig 105-szörös.

Az elemző cég szerint egyre több befektető fordul az olcsóbb, indexkövető alapok és ETF-ek felé. A Fidelity az utóbbi időszakban több zéró költségű alapot is piacra dobott, a Vanguard európai alapjainak közel fele esetében jelentősen levágta a költségeket, de a BlackRock és a State Street is folyamatosan csökkenti a díjakat. A piaci koncentráció az alapok szintjén is megjelenik, az adatok szerint egyre több pénz áramlik, a nagyobb, költséghatékonyabb és döntően passzívan kezelt alapokba.

Címlapkép: Getty Images